Andrés Caballero asegura que es improcedente la impugnación a su candidatura a la presidencia de Tehuacán

Tehuacán. Andrés Artemio Caballero López, presidente municipal sustituto y a la vez candidato a la alcaldía tehuacanense, consideró que es improcedente la impugnación a su candidatura interpuesta por la candidata de Redes Sociales Progresistas (RSP), Yolanda Sotelo García.

“No procede, son temas que están mal fundamentados” dijo el candidato del partido Fuerza por México, quien en la pasada elección fue postulado como suplente como una posición del Partido Encuentro Social (PES) dentro de la coalición Juntos Haremos Historia, de la que también formaron parte PT y Morena.

A decir de Andrés Caballero a pesar de estar en funciones como presidente municipal sustituto “técnicamente no es una reelección”; considera que se encuentra participando por primera vez en una contienda electoral lo cual sustenta en el hecho de que no hay registro ya del partido que lo llevó al poder ya que ese instituto político perdió su registro.

- Anuncio -

El tema se encuentra ante el Tribunal Electoral del Estado, luego de que la abanderada de RSP interpuso una demanda de impugnación, expresando que se infringe la ley al permitir que Andrés Caballero participe como candidato por un partido diferente al que lo postuló en la pasada elección.

Cabe señalar que aun cuando el PES perdió el registro, la coalición de la cual formó parte, se mantiene aun con reconocimiento en el estado, pero según el edil suplente las candidaturas por reelección deben ser por el partido que los postuló en la contienda anterior y en su caso no es posible porque ya no existe.

Señaló que no está infringiendo la ley al participar como candidato y expuso que de hacerlo el Instituto Estatal Electoral (IEE) no le habría concedido el registro, por lo que previó que la impugnación será rechazada.

Respecto a la razón por la cual no pidió licencia para separarse del cargo mientras realiza campaña, su argumento es que no puede hacerlo ya que no hay quien se quede al frente de la presidencia municipal en caso de que se ausente.

“La Ley Orgánica Municipal no contempla el sustituto del sustituto” y en caso de ausentarse temporalmente era necesario acudir al Congreso para que los diputados asignaran a un encargado, pero es un proceso que tarda y “para entonces ya las elecciones habrían pasado” por lo mismo ante el IEE presentó su solicitud de registro especificando que tendrá un horario para gobernar y otro para hacer proselitismo, explicó.