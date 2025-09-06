Viernes, septiembre 5, 2025
OpiniónCon la lengua al rojo

Andares

Ricardo Antonio Landa

1
El sonámbulo anda solo
Los demás son niebla, frío.

2
El andariego va soplando la niebla
reposa a la sombra de un árbol,
se asombra del silbar del bosque
y mira tras la cordillera
al mar que alza montañas de espuma.

3
El cazador y el soldado
caminan en zigzag
se agazapan e irrumpen
con la muerte súbita.

4
La paseante pausa el andar,
ve el vuelo de las flores
convertidas en mariposas.

5
El mensajero en sueños
abandona sus pies alados
y flota en el mar como botella en
que dirá al náufrago: espera.

6
De andar largo, se alcanza al infinito.

Ricardo Landa, septiembre de 2025.
(Foto, éxodo campesino en San José de Apartadó, luego de una matanza perpetrada por paramilitares con la colaboración del ejército. Jesús Abad Colorado)

 

1
El sonámbulo anda solo
Los demás son niebla, frío.

2
El andariego va soplando la niebla
reposa a la sombra de un árbol,
se asombra del silbar del bosque
y mira tras la cordillera
al mar que alza montañas de espuma.

3
El cazador y el soldado
caminan en zigzag
se agazapan e irrumpen
con la muerte súbita.

4
La paseante pausa el andar,
ve el vuelo de las flores
convertidas en mariposas.

5
El mensajero en sueños
abandona sus pies alados
y flota en el mar como botella en
que dirá al náufrago: espera.

6
De andar largo, se alcanza al infinito.

Ricardo Landa, septiembre de 2025.
(Foto, marcha de soldados en la destrucción)

Consulta: Sonámbulo

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Identifican mecanismo contra la obesidad sin reducir el consumo de alimentos

La Jornada -
Madrid. Un equipo de investigadores coliderados por el Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona identificó en animales un posible mecanismo para tratar la obesidad...
Internacional

Trump firma una orden que cambia el nombre del Pentágono a ‘Departamento de Guerra’

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes un decreto que rebautiza el Departamento de Defensa como el Departamento de Guerra,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Balacera en carretera Ahuazotepec–Zacatlán deja dos hombres muertos

Isaí Pérez Guarneros -
Esta tarde se registró una balacera en la carretera federal Ahuazotepec–Zacatlán, a la altura de la gasolinera Las Lajas, en el municipio de Zacatlán,...

Identifican mecanismo contra la obesidad sin reducir el consumo de alimentos

La Jornada -
Madrid. Un equipo de investigadores coliderados por el Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona identificó en animales un posible mecanismo para tratar la obesidad...
00:00:41

Sujetos en moto atacan a balazos a dos hombres en autolavado de San Sebastián Aparicio; uno muere

Isaí Pérez Guarneros -
Dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego esta tarde contra dos hombres en un autolavado de la junta auxiliar de San Sebastián...

Más noticias

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025