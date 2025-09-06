1
El sonámbulo anda solo
Los demás son niebla, frío.
2
El andariego va soplando la niebla
reposa a la sombra de un árbol,
se asombra del silbar del bosque
y mira tras la cordillera
al mar que alza montañas de espuma.
3
El cazador y el soldado
caminan en zigzag
se agazapan e irrumpen
con la muerte súbita.
4
La paseante pausa el andar,
ve el vuelo de las flores
convertidas en mariposas.
5
El mensajero en sueños
abandona sus pies alados
y flota en el mar como botella en
que dirá al náufrago: espera.
6
De andar largo, se alcanza al infinito.
Ricardo Landa, septiembre de 2025.
(Foto, éxodo campesino en San José de Apartadó, luego de una matanza perpetrada por paramilitares con la colaboración del ejército. Jesús Abad Colorado)
