1

El sonámbulo anda solo

Los demás son niebla, frío.

2

El andariego va soplando la niebla

reposa a la sombra de un árbol,

se asombra del silbar del bosque

y mira tras la cordillera

al mar que alza montañas de espuma.

3

El cazador y el soldado

caminan en zigzag

se agazapan e irrumpen

con la muerte súbita.

4

La paseante pausa el andar,

ve el vuelo de las flores

convertidas en mariposas.

5

El mensajero en sueños

abandona sus pies alados

y flota en el mar como botella en

que dirá al náufrago: espera.

6

De andar largo, se alcanza al infinito.

Ricardo Landa, septiembre de 2025.

(Foto, éxodo campesino en San José de Apartadó, luego de una matanza perpetrada por paramilitares con la colaboración del ejército. Jesús Abad Colorado)

Consulta: Sonámbulo