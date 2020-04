Hacen esperar 7 horas y sin “sana distancia” a 200 ancianos para pagarles el “68 y más”

Sentada en una piedra de la calle 20 de Noviembre, a unos pasos del DIF de Cuautlancingo, Lucina Hernández Cuauhtémoc, de 73 años de edad y con padecimiento de diabetes, esperó este miércoles siete horas apoyada de un palo de escoba que utiliza como bastón para cobrar el programa social “68 y más”.

Desconcertada dijo desconocer por qué se han tardado mucho en la entrega del recurso, cuando habitualmente lo reciben los días 28 de cada mes.

Notoriamente casada, Lucina informó que llegó a las instalaciones del DIF desde antes de las 8 horas del día para que le pagaran 7 mil 500 pesos, que corresponde a tres bimestres adelantados por la contingencia de coronavirus, como anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, reveló que en el caso de los beneficiarios de Cuautlancingo “no nos van a pagar completo, solo 5 mil 300 pesos”.

A pesar de la emergencia sanitaria, en el edificio público se congregaron cerca de 200 personas, a quienes después de las 11 horas les dijeron que abandonaran el lugar porque aún no había llegado el representante de la Secretaría de Bienestar con el recurso para pagarles.

Fue hasta después de las 15:30 horas que se inició el pago a los ancianos, algunos de ellos permanecieron toda la mañana sin tomar ningún alimento.

En el caso de Lucina, no le quedó más que esperar y no regresar a casa, debido a que solo en el traslado a su vivienda le lleva una hora.

“Nos citaron a las 8 de la mañana y a las 11 nos dijeron que nos fuéramos y regresáramos mejor a las 12 horas, pero yo no vivo cerca, hasta la MéxicoPuebla, el transporte a los viejos no nos recoge porque no te quieren hacer el descuento de Inapam y el taxi sale muy caro; mejor me quedo”, relató.

Así como Lucina decenas de ancianos se quedaron en las inmediaciones del DIF hasta esperar la entrega de la ayuda del gobierno federal. Algunos vecinos de la zona sacaron sillas de sus casas para las personas pudieran sentarse mientras pernoctaron.

En el patio del edificio público se instaló una lona y varias sillas guardando una distancia de casi dos metros entre una y otra, para prevenir contagios.

La regidora de Grupos Vulnerables, Claudia Ramos Martínez, aseguró que se pagará el recurso del programa “68 y más” a un total de 200 ancianos censados en el sistema de planillas, es decir, que tienen que acudir de manera presencial a cobrar el subsidio.

Para ello, aseveró que se tomaron las medidas precautorias para no exponer a los adultos mayores, que es el sector más vulnerable ante el Covid–19.

En entrevista, dijo que desde que llegaron al DIF se le está proporcionando a la gente gel antibacterial, cubrebocas y se puso en marcha la recomendación de sana distancia.

“Se les está tomando la temperatura, tenemos un cuerpo de médicos que se está auxiliando, y como pueden ver se están llevando a cabo todos los protocolos”, afirmó.

Pese a exhorto de Barbosa, continúan aglomeraciones para entregar “68 y más”

Entre el sábado pasado y este miércoles, es la cuarta ocasión que la coordinación de delegaciones federales, en manos de Rodrigo Abdalá, cita a los beneficiarios del programa “68 y más” para el cobro de la ayuda, exponiendo a los ancianos en plena emergencia sanitaria.

La aglomeración de personas se debe a que las tarjetas que entregó Bienestar desde el año pasado no han sido habilitadas en el estado.

Este mismo escenario de ancianos haciendo largas filas durante varias horas se presentó el sábado pasado y este lunes en las instalaciones de Telégrafos de México (Telecomm), en la ciudad de Puebla, así como en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, donde los reunieron en el auditorio de la comunidad.

Un día antes, el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, hizo un llamado a Rodrigo Abdalá, a que acate la declaratoria de emergencia sanitaria aprobada por el Consejo de Salubridad General para enfrentar la pandemia de coronavirus.

A pesar de ello, el cuarto caso ocurrió este miércoles en Cuautlancingo, municipio del área metropolitana, donde se evidenció una falta de organización por parte de las autoridades federales.