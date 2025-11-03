Lunes, noviembre 3, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Analizará el Cabildo de Puebla retirar calles del programa de parquímetros

Hay peticiones en las colonias Chula Vista y Santiago.

Patricia Méndez

El cabildo de Puebla discutirá las solicitudes de ciudadanos para que sean retirados los parquímetros en calles de las zonas de Chula Vista y Santiago, de acuerdo con el regidor Leobardo Rodríguez Juárez, presidente de la comisión de movilidad e infraestructura.

La atención a estas peticiones busca determinar si existe viabilidad para excluir vialidades del programa municipal, según comentó.

Te puede interesar: IMSS desmiente al ayuntamiento de Puebla sobre solicitud de parquímetros en San Alejandro

Rodríguez Juárez detalló que este asunto sería incluido en la última sesión ordinaria de cabildo, prevista para diciembre, en la cual se abordarán las reglas de operación del programa Estaciónate aquí para el ejercicio 2026. Recordó que, además de los llamados para eliminar parquímetros en determinadas calles, otros habitantes han solicitado extender la estrategia a nuevas avenidas.

El regidor subrayó que el conjunto de planteamientos será revisado bajo criterios técnicos y sociales, con el propósito de ponderar la pertinencia de retirar o añadir vialidades al sistema de parquímetros, cuyas reglas están sujetas a análisis conforme a la demanda y experiencia vecinal.

También puedes leer: El 1 de noviembre arranca el cobro de multas por parquímetros en San Alejandro y Ortopedia

En ese contexto, puntualizó que actualmente no se encuentran en proyecto nuevos corredores de parquímetros fuera del área vigente, aunque persisten peticiones ciudadanas para instalar el programa en otras áreas del municipio. El Cabildo prevé dar respuesta integral a las solicitudes una vez se definan los lineamientos para 2026, tomando como base las variables presentadas por los diversos grupos de ciudadanos.

Te recomendamos: Ingresos por parquímetros se destinan a obra, dice regidor de Puebla

Temas

Más noticias

Nacional

Por seguridad nacional, México debe fabricar semiconductores

La Jornada -
México. El desarrollo de los semiconductores en México es un tema de seguridad nacional. Gracias a ellos conocemos la vida como es, con todos...
Internacional

Impide Israel el ingreso de 76% de los camiones con ayuda acordados

La Jornada -
Tel Aviv., Israel sólo permitió la entrada a la franja de Gaza de 3 mil 230 camiones con ayuda humanitaria desde el inicio del...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:49

No habrá tolerancia para el comercio informal en San Alejandro y Ortopedia, advierte la Comuna

Patricia Méndez -
Los comerciantes informales que se instalaban en los alrededores del hospital de Ortopedia y de San Alejandro aceptaron ser reubicados y no habrá tolerancia para que se instalen...

Habrá una nueva edición de la Filip en 2026, adelanta Nochebuena

Patricia Méndez -
El municipio de Puebla tendrá una segunda edición de la Feria Internacional del Libro (Filip) en 2026, anunció la directora del Instituto Municipal de...

Costará 115 mil pesos la reparación de la Fuente de San Miguel

Patricia Méndez -
A 115 mil pesos asciende la reparación de la Fuente de San Miguel tras los daños que registró durante las protestas ciudadanas de agosto...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025