Analizará el Cabildo de Puebla retirar calles del programa de parquímetros

El cabildo de Puebla discutirá las solicitudes de ciudadanos para que sean retirados los parquímetros en calles de las zonas de Chula Vista y Santiago, de acuerdo con el regidor Leobardo Rodríguez Juárez, presidente de la comisión de movilidad e infraestructura.

La atención a estas peticiones busca determinar si existe viabilidad para excluir vialidades del programa municipal, según comentó.

Rodríguez Juárez detalló que este asunto sería incluido en la última sesión ordinaria de cabildo, prevista para diciembre, en la cual se abordarán las reglas de operación del programa Estaciónate aquí para el ejercicio 2026. Recordó que, además de los llamados para eliminar parquímetros en determinadas calles, otros habitantes han solicitado extender la estrategia a nuevas avenidas.

El regidor subrayó que el conjunto de planteamientos será revisado bajo criterios técnicos y sociales, con el propósito de ponderar la pertinencia de retirar o añadir vialidades al sistema de parquímetros, cuyas reglas están sujetas a análisis conforme a la demanda y experiencia vecinal.

En ese contexto, puntualizó que actualmente no se encuentran en proyecto nuevos corredores de parquímetros fuera del área vigente, aunque persisten peticiones ciudadanas para instalar el programa en otras áreas del municipio. El Cabildo prevé dar respuesta integral a las solicitudes una vez se definan los lineamientos para 2026, tomando como base las variables presentadas por los diversos grupos de ciudadanos.

