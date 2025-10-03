Viernes, octubre 3, 2025
Analizan dar 15 mil pesos a víctimas de robo a casa habitación en Puebla

El costo de la prima de un seguro contra ese delito, sería absorbido por la Comuna.

Patricia Méndez

Habitantes del municipio de Puebla que sean víctimas de robo a casa habitación, podrían recibir una compensación de 15 mil pesos por parte del ayuntamiento de Puebla.

Así lo adelantó el tesorero municipal Héctor González Cobián, quien planteó a los integrantes de la Comisión de Patrimonio y Hacienda la posibilidad de contratar un seguro contra el delito mencionado.

Durante la reunión que los regidores que integran el organismo llevaron a cabo este viernes, explicó que se analiza contratar una empresa que otorgue una compensación a las posibles víctimas, quienes no tendrían que pagar alguna prima u otro tipo de cargo por recibir el beneficio.

“Que autoricen hacer una licitación anticipada para ver si alguna compañía puede cubrir los requisitos que cumplan dentro del plazo. La idea es que tenga una pequeña cobertura de 15 mil pesos por robo a casa habitación”, detalló.

El funcionario municipal dijo que las víctimas tendrían que presentar una denuncia ante el Ministerio Público por robo a casa habitación.

Por otra parte, los regidores aprobaron un programa de pago anticipado del impuesto predial así como incentivos como descuentos del 100 por ciento en multas y del 80 por ciento en recargos, para quienes paguen entre el 15 de octubre y el 31 de diciembre.

