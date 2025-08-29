Analiza Sheinbaum darle a una niña boleto 001 para inauguración del Mundial 2026

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el boleto 001 que ayer le dio el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para la inauguración de la Copa del Mundo en el Azteca “estoy pensando en dárselo a una niña, a una joven que guste el futbol y que no tiene oportunidad de asistir al estadio”.

Al inicio de la mañanera del pueblo subrayó que “ya falta poco” para la inauguración, que será en junio.

Le agradeció a Infantino que fuera a Palacio Nacional “casi casi en un ratito que tuvo”.

Estamos muy emocionados por la inauguración, sostuvo, es un momento muy especial. “¿Saben cuánta gente ve la inauguración? Cerca de seis mil millones de personas, es el espectáculo que más se ve. La Ciudad de México tiene el orgullo de recibir la inauguración de un Mundial”.

Será, sostuvo, un momento muy importante para México, “vamos a estar en los ojos del mundo y como siempre, el pueblo de México es generoso, alegre. Entonces va a ser algo muy bonito para el país”.

Anticipó que habrá pantallas “para que la gente pueda, de manera gratuita, ver los partidos, la inauguración”. Comentó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, está a cargo de la organización.