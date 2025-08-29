Viernes, agosto 29, 2025
NoticiasDeportes

Analiza Sheinbaum darle a una niña boleto 001 para inauguración del Mundial 2026

Analiza Sheinbaum darle a una niña boleto 001 para inauguración del Mundial 2026
La mandataria Claudia Sheinbaum se reunió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Palacio Nacional, el 28 de agosto de 2025. Foto Cuartoscuro
La Jornada

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el boleto 001 que ayer le dio el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para la inauguración de la Copa del Mundo en el Azteca “estoy pensando en dárselo a una niña, a una joven que guste el futbol y que no tiene oportunidad de asistir al estadio”.

Al inicio de la mañanera del pueblo subrayó que “ya falta poco” para la inauguración, que será en junio.

Le agradeció a Infantino que fuera a Palacio Nacional “casi casi en un ratito que tuvo”.

Estamos muy emocionados por la inauguración, sostuvo, es un momento muy especial. “¿Saben cuánta gente ve la inauguración? Cerca de seis mil millones de personas, es el espectáculo que más se ve. La Ciudad de México tiene el orgullo de recibir la inauguración de un Mundial”.

Será, sostuvo, un momento muy importante para México, “vamos a estar en los ojos del mundo y como siempre, el pueblo de México es generoso, alegre. Entonces va a ser algo muy bonito para el país”.

Anticipó que habrá pantallas “para que la gente pueda, de manera gratuita, ver los partidos, la inauguración”. Comentó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, está a cargo de la organización.

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Polvo interestelar es esencial en el origen de estrellas, planetas y vida

La Jornada -
Estudiar el polvo interestelar –formado por diminutas partículas de materia sólida que flotan en el espacio–, que, lejos de ser un simple residuo cósmico,...
Nacional

‘Alito’ lanza más golpes: encabeza marcha y pide protección como “víctima”

La Jornada -
Tras ser denunciado penalmente por el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, por agresiones físicas y amenazas, y enfrentar un proceso de desafuero, el...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Lilia Cedillo promete pase automático para egresados de preparatorias de la BUAP, al arrancar su campaña electoral

Martín Hernández Alcántara -
En el primer día de campaña en pos de la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez,  prometió que...

En ti, las huellas

Ricardo Antonio Landa -
Busco en ti  debajo  de la serpentina del río  que te remece las flores que desprenden  pétalos de sonrisas inauditas  y un cáliz colmado de exclamaciones    Te das sin dudas sin remilgos   Me...

Gabriela Mistral halló en México la plataforma para “lucir sus talentos”

La Jornada -
La también profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dijo en entrevista con La Jornada que Mistral se hizo parte de México, donde trabajó...

Más noticias

Polvo interestelar es esencial en el origen de estrellas, planetas y vida

La Jornada -
Estudiar el polvo interestelar –formado por diminutas partículas de materia sólida que flotan en el espacio–, que, lejos de ser un simple residuo cósmico,...

‘Alito’ lanza más golpes: encabeza marcha y pide protección como “víctima”

La Jornada -
Tras ser denunciado penalmente por el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, por agresiones físicas y amenazas, y enfrentar un proceso de desafuero, el...

Israel decreta Gaza “zona de combate peligrosa”; pausa entrega de ayuda

La Jornada -
Madrid. El Ejército de Israel anunció este viernes la puesta en marcha de las "etapas iniciales" de su ofensiva a gran escala contra la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025