Analiza gobierno de Puebla reactivar el cobro de la tenencia vehicular en el estado

El gobierno del estado de Puebla está analizando la posibilidad de reactivar el cobro de la tenencia vehicular, informó este jueves José Luis García Parra, coordinador de gabinete.

En rueda de prensa, expuso que esta revisión se dio a conocer tras informar que, durante este año, el estado recaudó más de 200 millones de pesos por concepto de este impuesto.

García Parra explicó que la tenencia no ha sido eliminada y sigue establecida en la Ley de Hacienda para el estado de Puebla.

“Lo que el gobierno estatal otorga actualmente es un apoyo a los contribuyentes cumplidos mediante el subsidio de este impuesto”, declaró.

El estado ofrece un subsidio de 100 por ciento en la tenencia, si se paga a tiempo el control vehicular que, en la actualidad, oscila en los 670 pesos por vehículo.

El funcionario indicó que la situación está siendo “analizada” por el gobierno de Puebla, especialmente en el contexto de que algunos legisladores a nivel nacional han estado impulsando medidas para retomar su cobro.

El coordinador de gabinete comentó que, a nivel nacional, prácticamente son solo 15 estados los que otorgan un beneficio fiscal o subsidio a la tenencia.

Este análisis por parte del gobierno de Puebla sugiere un posible cambio en la política fiscal, lo que podría tener un impacto directo en el bolsillo de los automovilistas poblanos.

Reactivar la tenencia es propuesta de la bancada de Morena

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados propuso que la tenencia vehicular se cobre en todos los estados del país.

Dicha iniciativa forma parte de un programa más amplio que busca modernizar el catastro nacional y regularizar el cobro del impuesto predial para aumentar los ingresos municipales y estatales.

La justificación para reactivar el cobro de este impuesto, es que los municipios tienen una estructura financiera débil, de acuerdo con el vicecoordinador morenista Alfonso Ramírez Cuéllar.

En México, más de 800 municipios aún no cuentan con padrones digitales, lo que dificulta calcular con precisión la base de contribuyentes.

La propuesta de Morena plantea que modernizar los sistemas de registro y catastro permitiría una recaudación más justa y eficiente.

Actualmente, en el país solo se cobra la tenencia vehicular en 15 estados, y su extensión a todo el país podría recaudar entre 42 mil millones de pesos y 76 mil millones de pesos anuales adicionales.

Morena sostiene que esos recursos se destinarían a proyectos de movilidad e infraestructura, aunque no especifica bajo qué mecanismo se garantizaría ese destino.