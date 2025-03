Analiza el Congreso permitir a los ayuntamientos endeudarse con créditos hasta por 7 mil 300 mdp

El Congreso de Puebla analiza una iniciativa para permitir a los 217 ayuntamientos de Puebla contratar créditos bancarios que, en su conjunto, podrían sumar hasta 7 mil 300 millones 275 mil 405 pesos, los cuales deberán pagar antes de que las actuales administraciones municipales concluyan, en 2027.

La propuesta fue presentada durante la sesión ordinaria que los legisladores realizaron este jueves, por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, y turnada a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público para su análisis.

El planteamiento establece que los ayuntamientos podrían liquidar las deudas que adquirirían con los recursos que obtienen mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal.

En el documento se indica que Puebla ocupa el quinto lugar a nivel nacional con mayor rezago, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, los cuales refieren que 27 por ciento de la población no tiene acceso a la salud, 6 por ciento no cuenta con una preparación académica, además de que el 4.81 no tienen drenaje y 0.75 no tienen acceso a energía eléctrica.

De esa forma, se permitiría que, por ejemplo, la capital del estado cuente con un tope de contratación de créditos por mil 61 millones de pesos; San Andrés Cholula, por 177.5 millones de pesos, y Cuautlancingo, por 105 millones.

“Se autoriza a los 217 municipios para que durante la administración 2024-2027, por conducto de funcionarios legalmente facultados, gestionen y contraten con cualquier institución de crédito integrante del Sistema Financiero Mexicano, que ofrezca las mejores condiciones de mercado uno o varios financiamientos, hasta por el monto, para el destino, plazo, términos, condiciones y con las características que en este se establecen”, se indica.

Debe especificarse que cada uno de los fondos mencionados permitiría un monto diferente. el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal daría paso a la contratación de créditos por 4 mil 699 millones de pesos, en tanto que el Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal tendría un tope de 2 mil 601 millones de pesos.

