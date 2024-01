Ana Elizabeth Vilchis no va por la presidencia de Puebla: AMLO

Ana Elizabeth García Vilchis, responsable de presentar la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, no participará en el proceso de selección para definir la candidatura de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Puebla.

Durante la conferencia de prensa mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció tal decisión.

Liz Vilchis, como es conocida, solo asentó lo señalado por el presidente de la República, a quien reconoció su trabajo.

“Para decirles que le agradecemos mucho a Elizabeth, porque se va a quedar, va a seguir los miércoles con la sección”, informó López Obrador al referir que la invitaron a participar para que fuera medida en la encuesta que definirá la candidatura a la presidencia municipal de Puebla.

“Decidió quedarse con nosotros, eso es muy bueno”, sostuvo el mandatario federal.

“Felicidades, sobre todo nuestra solidaridad porque reciben muchos ataques, eres de las escogidas, de las seleccionadas, me haces recordar lo que decía Ponciano Arriaga, entre más me golpean más digno me siento”, destacó López Obrador a la morenista poblana.