Ampliarán de 14 a 20 carriles caseta de Atlixco; reducirá 80% del congestionamiento

Con una inversión de 130 millones de pesos y la ampliación de 14 a 20 carriles, arranca en este mes el proyecto de reubicación de la caseta de peaje de Atlixco, una obra que busca desahogar en 80 por ciento el congestionamiento al sur de la ciudad de Puebla, que comunica con los estados de Morelos, Oaxaca y Guerrero.

La nueva instalación, que contará con un total de 20 carriles, 10 por cada sentido, estará finalizada en mayo de 2027.

El anuncio fue realizado este martes, en rueda de prensa, por el coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra.

El funcionario estatal, quien se ha convertido en el hombre más cercano al gobernador Alejandro Armenta, destacó que la obra es resultado de la colaboración entre el Gobierno del Estado y la concesionaria Pinfra.

Con la proyección de un render, de cómo quedará la nueva obra, explicó que la actual caseta, ubicada en el kilómetro 6+000 con siete carriles por sentido, será movida al kilómetro 9+160, a la altura del segundo puente de Lomas de Angelópolis, que comunica a Cascatta.

García Parra afirmó que la reubicación de la caseta mejorará su capacidad de atención sin afectar predios, debido a que el proyecto se desarrollará dentro del derecho de vía actual.

En su intervención, el director Regional de Pinfra, Francisco Rodríguez, aseguró que esta reubicación mejorará la movilidad hasta en un 80 y 90 por ciento, principalmente al descongestionar la zona de Chedraui Selecto durante las “horas pico”.

Debido a que el trabajo se prolongará por año y medio, pidió paciencia a la ciudadanía y a los automovilistas, al afirmar que la obra beneficiará a todos.

De acuerdo con la exposición, habrá una conexión directa, en el sentido Atlixco a Puebla, se habilitará una salida directa para incorporarse a Lomas de Angelópolis.

Mientras en el sentido contrario, de Puebla a Atlixco, habrá una nueva posibilidad de incorporarse de la lateral a la autopista Siglo XXI.

También se habilitará un punto para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con el fin de mejorar el monitoreo de esta entrada a Puebla.

No habrá aumento al costo de peaje

El coordinador del Gabinete precisó que la empresa Pinfra será la encargada de desarrollar las obras de reubicación con una inversión aproximada de 130 millones de pesos.

Además, afirmó que la concesionaria se comprometió a realizar la obra sin que esto implique un aumento en el costo del peaje para los usuarios.

Por último, el gobernador Alejandro Armenta Mier celebró la disposición de la concesionaria para invertir en el proyecto, señalando que la reubicación de la caseta atraerá más inversiones en la región, así como mejoras en la movilidad y tránsito.

Incluso, el mandatario estatal comparó a Pinfra con Grupo Posada, al señalar que “contrastan las mezquindades de unos cuantos que solo piensan en su interés y beneficio con empresas socialmente responsables que atienden soluciones donde el ganar, ganar es que gane Puebla primero”.

