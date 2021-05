Alerta AMPI por fraudes de hasta 10 mil pesos en renta de viviendas que se promocionan vía redes sociales

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) alertó de fraudes que se están cometiendo con la renta de inmuebles para estudiantes, ahora que ya se dio el regreso presencial a clases en algunas universidades.

La presidente en Puebla, Maricela Rodríguez Pereyra indicó que a través de las redes sociales, defraudadores anuncian el arrendamiento de casas y departamentos a precios bajos.

Los padres de familia y los mismos alumnos llegan a caer en sus redes, pagando entre 5 mil y 10 mil pesos de anticipo.

- Anuncio -

Después de hacer el depósito, los supuestos dueños de las casas desaparecen y no hay forma de contactarlos ni tampoco se conocen todos sus datos, por lo cual también es prácticamente imposible denunciar.

“Que no se dejen sorprender por personas que no tienen, en muchas ocasiones, la propiedad de las casas que están ofertando. En las redes sociales hay muchísima gente que se está dedicando a eso, que está viendo como nicho de oportunidad ofrecer viviendas que en muchas ocasiones no las conocen, suben las fotos y les dicen: deposítame a tal cuenta y los estudiantes con una promoción, por ejemplo de una casa en Lomas de Angelópolis de 12 mil pesos u 8 mil, y la ven como una ganga, van y depositan”.

Maricela Rodríguez recomendó a los interesados en rentar ir a visitar personalmente las propiedades que se anuncian y cerciorarse que la persona que la ofrece sea realmente el responsable o propietario.

Sugirió también que contacten a la AMPI o visiten su página en internet, para conocer el listado de profesionales inmobiliarios con los que pueden asesorarse para no correr riesgos de fraude.