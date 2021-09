Otorgan amparos a 24 menores de edad para ser vacunados contra Covid-19, informa la Secretaría de Salud

La Secretaria de Salud informó que fue notificada de que hay 24 amparos para vacunar contra el Covid-19 a menores de 18 años con el dictamen de un juez, por lo que el gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que se acatará está resolución y se inoculará a las personas.

En rueda de prensa, el titular de la dependencia, José Antonio Martínez García, manifestó que estos recursos se atendieron a través del jurídico y los mandaron a la Federación para ver si aplican la dosis o lo que diga el Plan Nacional Correcaminos.

Sobre el tema, el mandatario poblano manifestó que en Puebla se cumplen con las sentencias de amparo, pues no se puede caer en desacato, ya que ello implicaría una responsabilidad administrativa e incluso hasta penal.

“Aquí las sentencias de amparo no sea que nos vayamos a meter en una responsabilidad por no hacerlo o por consultar el cumplimiento de ello a través de la Federación, no, no, que se cumpla, no hay otra forma, es motivo de responsabilidad no hacerlo”, asentó.