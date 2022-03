Amparo Ochoa narra su historia musical y de vida en el documental de Modesto López

“Me críe con la música popular pegada a la oreja”, dice, en voz en off, la reconocida intérprete de música tradicional y popular Amparo Ochoa (Sinaloa, 1946​​-1994), en una de las primeras escenas del profundo documental. “Se me reventó el barzón”, que fue estrenado en Puebla con la presencia de su director Modesto López.

Reunidos en torno a la figura de Ochoa, dueña de inconfundible voz, presencia, talento, disciplina y convicción, asistentes a la Cinemateca Luis Buñuel de Casa de Cultura disfrutaron de este documental de 2021 que contó con la producción de Marta de Cea y Ediciones Pentagrama que recupera imágenes y audios –algunos de ellos inéditos- de esta cantante mexicana, como parte de la labor de cuatro años de su realizador.

“Es un trabajo donde tratamos de buscar materiales, muchos de ellos extraviados. Lo que fundamentalmente traté de hacer es que la historia fuera contada por la propia Amparo Ochoa, a pesar de que murió hace ya 28 años, quería que la protagonista fundamental fuera Amparo”, cuenta Modesto López, director desde hace 43 años de Ediciones Pentagrama.

En el documental, prosigue, aparecen amigos, compañeros, familiares –los hijos de la propia Amparo Ochoa-, que recuerdan su relación con la mujer nacida en Costa Rica, Sinaloa, en un ingenio azucarero, que se formó como maestra rural para luego viajar a la Ciudad de México y ser parte de la escena de los “nuevos cancioneros” del México de los años 70 y 80 del siglo anterior, al lado de figuras como Óscar Chávez, Mercedes Sosa o Gabino Palomares, este último su amigo personal.

“Cuenta desde sus orígenes en el pueblo cañero, pues su padre trabajaba en el ingenio cañero de ahí, además de que era un amante de la música que al finalizar las jornadas laborales se reunía con sus 10 hijos y cantaba y tocaba el acordeón, la guitarra, siendo así como Amparo y los otros hijos fueron educándose y gustando de la música popular mexicana”, refiere Modesto López.

Continúa que siendo maestra rural, esa formación le ayudó al llegar a la Ciudad de México en 1972 para introducirse a la música con contenido social que develó la realidad de su tiempo. “Empieza a asumir un compromiso con el canto, como artista, y con la sociedad, asumiendo las últimas consecuencias y recorriendo gran parte de América Latina y del mundo”.

Aclara que no fue fácil realizar el documental que contó con la producción de Marta de Cea y Ediciones Pentagrama, pues implicaba encontrar esta historia contada por la voz de Amparo Ochoa. Por suerte, añade, en el archivo de Pentagrama existían casi 100 horas de entrevistas grabadas y casetes en distintos formatos de los cuales se rescataron fragmentos para ir armando el filme. “A lo largo de esta historia del documental es Amparo la que va contando los acontecimientos que le tocaron vivir”, afirma Modesto López.

Asegura además que “Amparo Ochoa sigue vigente” y que “si no existiera tendríamos que inventarla para ser más posible nuestra vida”.

Acota que Amparo Ochoa es una mujer entrañable, tal como aparece retratada en el documental, y como él y otros contemporáneos que participaron de su vida cotidiana saben que fue, figura de la cual es difícil desprenderse de ella. “Ella nos sigue habitando en lo que nosotros hacemos”.

Recuerda que en Pentagrama, editó alrededor de ocho discos, un libro de Julio Bernal y a raíz del documental encontró grabaciones que nunca fueron contenidas en otro disco, que están contenidas en un material nuevo que está siendo masterizado además de otro que estaba en un demo, siendo su guitarrista Manuel Guarneros, ha salido ya bajo el título No sería el amor.

En ese sentido, definió que en Pentagrama la apuesta ha sido por el ser humano y la cultura que van más allá del asunto comercial y de la industria. “Eso lo hemos mantenido hasta donde nos de posibilidades la vida”, dice y refiere que en 43 años han sido editados 770 títulos de música y poesía de México y otros países de América Latina y Europa.

Amparo Ochoa, una mujer que hizo feminismo con su obra y su vida

Al presentar el documental, la educadora Hortensia Fernández señaló que Amparo Ochoa fue una muy mujer fuerte que circuló arropada por su valor y su propia inteligencia, teniendo la capacidad de hacer feminismo y activismo político con su obra y con su vida. “Pensar es altamente femenino”, aseveró.

Acotó que representó y representa muchas de luchas de varias maneras, siendo la más entrañable su música, que no es cualquiera, sino la elegida e interpretada sin igual, comunicada con su identidad, voz, actitud, emoción y manera de vivirla, siendo así el mejor vehículo para compartirla.

“Reflejó situaciones sociales que había y que hay que hacerse socialmente responsable el día de hoy (…) En sus temas aparecen temas vigentes: los derechos de las mujeres y de la infancia, la injusticia de las migraciones tanto internas como externas, la atención a la diversidad y a la desigualdad, la educación para la paz, para un consumo responsable y para la democracia participativa”.

La directora del Centro Freinet Prometeo refirió que su música conmueve por sus contenidos, los mismos que hacen falta en un mundo desigual e individualista.

“Nos trae a una época de reivindicaciones que hoy en nuestro país es necesario atender, como las luchas por la desigualdad, el racismo, la pigmentocracia, el desprecio y la pronta atención a los pueblos originarios. Trabajemos juntos para que no se nos haga costumbre, para que nadie más se le reviente el barzón y tenga que seguir con la yunta andando, para que no sea lo mismo vivir que resignarnos, para que lo hagamos sea algo necesario, tal vez no tan importante, pero sí que al menos no nos avergüence”, concluyó reflexiva.