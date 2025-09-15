Amozoc tiene una tasa de homicidios superior a la capital del estado

Amozoc se ubica entre los cinco municipios con mayor tasa de homicidios dolosos en Puebla, proporcional a su población de poco más de 125 mil habitantes. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE), en lo que va de 2025 se han registrado 11 asesinatos, lo que equivale a una tasa de 12.8 homicidios por cada 100 mil habitantes. La cifra duplica el promedio de la capital poblana, que presenta una tasa de 5.8 homicidios por cada 100 mil.

A pesar de este escenario, para el alcalde Severiano de la Rosa “en este municipio no pasa nada”. Así lo afirmó el pasado viernes, al ser cuestionado sobre dos hechos recientes: la desaparición de 12 jóvenes vinculada a una falsa oferta laboral ocurrida a inicios de agosto y el ataque armado contra el secretario de Seguridad Pública municipal, José Luis Corrales, registrado apenas la semana pasada.

El repunte de la violencia letal en Amozoc es innegable. Entre enero y agosto de este año se contabilizaron 11 homicidios dolosos, cifra que casi iguala los 15 reportados durante todo 2024. Ocho de esos asesinatos fueron cometidos con arma de fuego, lo que refleja un incremento sostenido del uso de este tipo de violencia.

Para dimensionar el cambio: en 2015 apenas se documentó un homicidio con arma de fuego, mientras que en 2025 la proyección alcanza ocho, lo que representa un aumento del 700 por ciento en una década.

En números absolutos, la capital del estado supera a Amozoc con 119 asesinatos de enero a agosto de 2025. Sin embargo, la proporcionalidad poblacional muestra un panorama más crítico para el municipio conurbado.

El Inegi estima que Puebla capital cuenta con 3 millones 443 mil habitantes, mientras que Amozoc suma apenas 125 mil 876. Bajo esta lógica, se estima que para finales de año Amozoc alcance 16 asesinatos, manteniendo una tasa de 12.8 por cada 100 mil personas. Si el municipio tuviera la misma tasa que la capital (5.8), se registrarían entre seis y siete homicidios anuales. Esa cifra ya fue superada en apenas ocho meses de 2025.

Lesiones dolosas aumentaron 44% en 10 años

El panorama no es más alentador en cuanto a lesiones dolosas. En 2015 se reportaron 99 casos; en 2024 la cifra subió a 177, y para este año se proyectan 148. Aunque la mayoría de los ataques fueron cometidos con objetos contundentes, los registros también muestran un incremento en la violencia con armas de fuego respecto a una década atrás.

En términos generales, las lesiones dolosas se mantienen un 49.9 por ciento por encima de lo registrado en 2015. Si bien la cifra proyectada para 2025 refleja una ligera reducción respecto a 2023, cuando se documentaron 207 casos, 23 de ellos con arma de fuego, el umbral sigue muy por encima del de hace diez años, cuando ni siquiera alcanzaban el centenar.

En Amozoc desaparecen al menos 4 personas al mes

El fenómeno más alarmante es el de las desapariciones. En 2015 apenas se reportaron dos casos, pero para 2024 la cifra llegó a 47 y este año se prevén 48. Esto significa que Amozoc pasó de un promedio mensual de 0.17 desapariciones en 2015 a cuatro actualmente, un incremento superior al 2 mil 300 por ciento.

Aunque las cifras presentan ligeras variaciones año con año, el alza sostenida se mantiene desde hace seis años, sin bajar del umbral de 30 casos anuales.

Presencia de grupos delictivos aumenta la extorsión

La extorsión es otro delito que refleja la expansión de estructuras delictivas en la región. En 2015 no se reportaron casos, pero en 2024 se documentaron tres y en 2025 ya suman seis hasta agosto. Aunque en términos absolutos está lejos de los 90 casos de la capital, la proporcionalidad poblacional en Amozoc muestra un impacto más fuerte.

El reciente caso de los 12 jóvenes desaparecidos puso en evidencia la operación de células criminales como Los Nava, Chakas ZZZ y UR04, investigadas por el reclutamiento bajo falsas ofertas laborales. De los desaparecidos, 11 ya fueron localizados, mientras que el último fue identificado como Alexis, alias El Caras, señalado como principal reclutador.

La presencia de estos grupos contrasta con la influencia histórica de Los González, considerada por los habitantes como una de las bandas con mayor impacto delictivo en la zona.

Un municipio con delitos en ascenso

La incidencia delictiva en Amozoc ha crecido de manera sostenida en la última década: en 2015 se registraron 930 delitos, mientras que en 2024 la cifra alcanzó 2 mil 543. Para 2025 se proyecta un cierre de alrededor de 2 mil 484 casos. Aunque este número implica una ligera baja respecto al año pasado, los delitos de mayor impacto, homicidios, desapariciones y extorsiones, muestran una tendencia ascendente.

El Observatorio Ciudadano Igavim confirmó esta situación en su estudio del segundo trimestre de 2025, colocando a Amozoc entre los cinco municipios poblanos con más carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso.