Amozoc-Perote, autopista de la muerte: suma 408 fallecidos y mil 447 percances de 2008 a 2023

De 2008, año en el que fue inaugurada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, a 2023 la autopista de cuota Amozoc-Perote, en la que el pasado 17 de agosto fallecieron los activistas Omar Jiménez Castro y Julia Salas Torres en un accidente automovilístico, ha registrado 408 muertes por impactos entre dos o varios vehículos, así como un total de mil 447 percances y daños materiales que superan los 202 millones de pesos, según se desprende de una revisión al Anuario estadístico de colisiones en carreteras federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Aunque la concesionaria española Aleatica -antes OHL, que operará hasta 2063 la vialidad- ofrece una “conexión eficiente, segura y rápida de personas y mercancías”, en el anuario se observa que el año pasado la vialidad fue la segunda con el mayor número de accidentes en las carreteras que cruzan por el estado, con un total de 202 y la segunda con el mayor número de muertos, con 23.

Por su parte, la empresa española Aleatica, que fue favorecida con la concesión por 60 años de la vialidad de 184.7 kilómetros de longitud, que cruza por los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, presume ingresos diarios por peaje que ascienden a 4.17 millones de pesos, pero se niega a ampliar los carriles.

Suman 408 decesos en 16 años

En la revisión del anuario, que es un documento de la SCT que contiene las estadísticas de relevancia sobre hechos de tránsito registrados en la red carretera vigilada por la Guardia Nacional, se destaca que de 2008 a 2023 se registraron en la autopista Amozoc-Perote mil 447 colisiones con un saldo de 408 muertos, mil 354 lesionados y daños materiales estimados por 202.026 millones de pesos.

2021 fue el año que registró el mayor número de decesos en colisiones en la Amozoc-Perote con un total de 42; seguido por 2022 cuando hubo 35; 2016 con 33; 2013, 32; 2017, 31; 2019, 25, igual número que en 2015; 2018, 24, mientras que 2023, 2020 y 2009 cerraron con 23 decesos respectivamente.

En el documento se observa que en 2010 se registraron 22 decesos; en 2014 fueron 20; en 2008, año de su inauguración, se registraron 18; en 2012, 17 y en 2011, 15.

Asimismo, en el análisis de la información se destaca que los accidentes se han disparado en más de un 400 por ciento, desde el inicio de la operación de la autopista hasta la actualidad, al pasar de 36 el primer año de su operación a 202 en 2023, año en el que se registró el mayor número de impactos.

Por el número de colisiones le sigue 2022 con 122 percances; 2021 con 118; 2013, 106; 2010, 97; 2015, 95; 2017, 86; 2012, 83; 2014, 82; 2020, 79; 2011, 75; 2018, 74; 2009, 68; 2016, 64; 2019, 60 y 36 en el 2008.

La segunda con el mayor número de fallecidos

En 2023, la autopista Amozoc-Perote cerró como la segunda carretera con el mayor número de personas fallecidas (23) de las que cruzan por el estado, solo superada por la autopista México-Veracruz donde se registraron 50 decesos.

Ese año, en la carretera federal Puebla-Veracruz hubo 21 fallecidos por colisiones; en la México-Ciudad Cuauhtémoc (Puebla-Huajuapan) hubo 19 decesos; en la Cuacnopalan-Oaxaca, 14; en la Amozoc-Nautla, 12, igual número que en la ruta carretera San Salvador El Seco-Azumbilla.

Mientras tanto, en la Cuernavaca-Izúcar de Matamoros hubo 10 decesos en dicho periodo de tiempo por colisiones; en la Puebla-Huauchinango el registro fue de ocho, igual número que en la ruta Los Reyes Acaquilpan-Zacatepec (Puebla).

Las rutas carreteras en las que menos decesos hubo fueron la federal Teziutlán-Perote con cinco, mientras que la San Martín Texmelucan-Apizaco, la Puebla-Santa-Ana Chiautempan y la San Martín Texmelucan – Ocotoxco registró una muerte durante 2023, respectivamente.

Ese año, a nivel nacional se registraron 12 mil 99 colisiones que dejaron un saldo de mil 864 personas fallecidas en el lugar del siniestro y 6 mil 403 lesionados, en tanto que lo daños materiales ascendieron a 2 mil 066 millones de pesos.

Pérdidas materiales millonarias por percances

En el estudio se detalla que las colisiones en la autopista Amozoc-Perote suman daños materiales por 202 millones de pesos.

El año 2023 fue en el que más pérdidas económicas se reportaron por accidentes en esta vialidad con un total de 39.57 millones de pesos; seguida de 2022 con 30.09 millones de pesos; 2021 con 22.28; 2013 con 14.44; 2020, 13.13; 2018, 11.35 y 2015, 10.40.

Por su parte en 2017 las colisiones representaron pérdidas económicas por 9.81 millones de pesos; seguido por 2010 con daños que alcanzaron los 7.67 millones de pesos; 2012 con 7.64; 2016, 7.63; 2019, 7.59; 2014, 7.04; 2009, 5.36; 2011, 4.77 y 2008, el año de su inauguración con 3.17 millones de pesos.

Como se observa, los daños materiales han tenido un incremento de mil 147 por ciento al pasar de 3.17 a 39.57 millones de pesos en 2023.

Concesionaria tiene ingresos millonarios por peaje, pero no quiere ampliarla

La empresa española Aleatica, la cual fue favorecida con la concesión de la autopista Amozoc-Perote por 60 años durante los gobiernos de Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, informó en 2023 que la autopista Amozoc-Perote tiene un tráfico diario promedio de 49 mil 515 vehículos, en tanto que la tarifa promedio por cada automóvil fue de 84.28 pesos ese año, según consta en el Aleatica Mexico Annual Sustainability Report.

Si se multiplica el tráfico diario promedio de más de 49 mil vehículos por la tarifa promedio resulta un ingreso promedio diario de 4.17 millones de pesos durante 2023. Si la cifra resultante se multiplica por 30 días, la suma crece a 125.19 millones de pesos mensuales, mientras que la suma anual por peaje fue de mil 523 millones de pesos tan solo ese año.

Con dichos ingresos la firma habría recuperado en dos años la inversión de 2 mil 288 millones de pesos que costó la construcción de la autopista -según consta en información del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin)-.

Sin embargo, aunque la firma reporta una tarifa promedio de 84.28 pesos el costo de al menos cuatro de las nueve casetas que hay en el tramo supera los 100 pesos por vehículo particular.

La caseta denominada T3 Cantona es la más cara con un costo de 188 pesos por auto particular, seguida de la T4 Cantona con un costo de 128 pesos; en la T2 Cuapiaxtla el costo es de 117 pesos, mientras que en la T1 Amozoc, la cuota es de 103 pesos.

La T4 Perote tiene un costo de 68 pesos; seguida de la A5 y A6 Cuapiaxtla con 66 pesos, mientras que la A3 Cantona tiene una tarifa de 60 pesos.

La A1 y A2 Cuapiaxtla tienen un peaje de 51 pesos; la T4 Perote de 33 pesos y la más barata es la T5 Audi con un costo de 16 pesos por automóvil.

De lo anterior se deduce que los automovilistas que utilizan esta vía de comunicación para llegar de Amozoc a Perote tienen que pagar en promedio 600 pesos para llegar a su destino.

Según información de la SCT, la empresa “Grupo Autopistas Nacionales, S.A.” (OHL ahora Aleatica) fue favorecida con la concesión el 24 de noviembre de 2003, durante el sexenio panista de Vicente Fox Quezada.

Posteriormente, el 20 de mayo de 2016 se realizó una modificación para ampliar la concesión a 60 años, ya en el sexenio del priísta, Enrique Peña Nieto, estrechamente ligado a la empresa española, en tanto que fue el expanista Felipe Calderón quién inauguró la obra en noviembre de 2008.

Por si esto no fuera suficiente, los mismos inversionistas españoles operan otras seis autopistas de peaje en México, cuyos contratos obtuvieron durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, de los cuales también obtienen ingresos millonarios.

Se trata del Libramiento elevado de Puebla, mejor conocida como el Segundo Piso de la Autopista México-Puebla, cuya construcción volvió peligrosa la parte baja de la vialidad; el Circuito Exterior Mexiquense; Autopista Urbana Norte; Viaducto Bicentenario; Supervía Poetas y actualmente construye la autopista Atizapán-Atlacomulco.

El pasado 19 de agosto, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina acusó que la concesionaria se niega a concluir la ampliación de la autopista Amozoc-Perote, donde el 17 de agosto perdieron la vida los activistas Omar Jiménez y Julia Salas.

Por esta razón, el mandatario estatal pidió a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) su intervención, para que obligue a la empresa a responder, por tratarse de una vialidad altamente peligrosa.

Al iniciar su habitual rueda de prensa, Céspedes Peregrina emitió sus amplias condolencias a los familiares, amigos y compañeros de lucha de ambos defensores del agua en la entidad.

“Serán recordados por muchos como defensores de los derechos humanos en Puebla, lamentamos profundamente este terrible accidente, que descansen en paz”, externó.

Desde su llegada al Ejecutivo estatal, argumentó que realizó gestiones ante el gobierno federal para que se amplíe la autopista Amozoc-Perote, sin embargo, señaló que hubo un “contrato mezquino” durante la gestión del panista Felipe Calderón Hinojosa que entregó la concesión a la empresa Gana para construir, operar y dar mantenimiento a la carretera.

Al respecto, expuso que en el documento que se firmó con la concesionaria se dejó al libre albedrio la ampliación o no de la carretera.

Concesionaria no ha pagado a ejidatarios de Tlaxcala

El pasado 9 de abril de 2020, La Jornada de Oriente, edición Tlaxcala, publicó que Perfecto Barrales Domínguez, presidente estatal del Sistema Producto Amaranto, requirió al gobierno federal acelerar las investigaciones en torno a las presuntas irregularidades en las que la empresa Aleatica, antes OHL, incurrió en el proyecto carretero de la autopista Amozoc-Perote, pues ejidatarios de Cuapiaxtla, Altzayanca, Zitlaltepec, Huamantla e Ixtenco, afectados por el cierre de brechas de uso común, siguen en espera del pago de indemnización desde el año 2003.

Esta fue una de las peticiones realizadas en aquel momento al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero fue remitida para su atención a la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Tlaxcala, “desgraciadamente no me ha dado respuesta; les he dado datos y ni así; ya he ido tres veces sin que haya algo”, expuso en aquella ocasión.

Reiteró que esta carretera “está fuera de la ley ya que a esa empresa le fue ampliada la concesión otros 30 años; es decir, en total sumarán 60 años”.

A nivel nacional se dio a conocer “que el caso lo tuvo en sus manos Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para su revisión; y la Secretaría de la Función Pública solicitó en su momento la revocación de dicha concesión a Aleatica”, sin embargo, se desconoce si hubo respuesta a los afectados.