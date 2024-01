Denuncian Amotac y Conatram que inseguridad en carreteras está imparable; reportan casos de extracción de órganos a choferes

Los representantes de los transportistas de carga sostienen que la situación de asaltos en carretera es mucho más grave de lo que se ha conocido por la opinión pública, ya que no solo hay robo de mercancías y unidades, así como asesinato de chóferes; se ha llegado al extremo de que algunos conductores, luego de ser atracados los utilizan para robarles sus órganos.

Los dirigentes entrevistados por separado, de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (Amotac) y de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), indicaron que un factor fundamental para que les esté incrementando de manera alarmante el robo en las carretas del país, es que hay una colusión de mandos de la Guardia Nacional con las mafias dedicadas al robo de camiones y a la posterior comercialización de las mercancías que son obtenidas por los asaltos, así como las autopartes.

Hasta ahora hay una negativa constante del gobierno federal -dijeron los líderes- de no aceptar que la Guardia Nacional, junto con otras corporaciones policiacas están jugando un papel fundamental en que haya una crisis en la seguridad de las carreteras.

Rafael Ortiz, presidente nacional de Amotac, informó que el próximo lunes va a haber una reunión en Gobernación federal, en la que estará, por parte de la Guardia Nacional, Cruz Isaac Muñoz, director de Seguridad y Carreteras, y si persiste la actitud de no entrar a revisar el papel que está jugando esa corporación, entonces volverán a hacer un pero en el país.

Expuso que los transportistas están desesperados por el alza en asaltos, ya que derivado de estos, en toda la república, 30 choferes han sido asesinados, a dos de ellos les quitaron sus órganos, o están desaparecidos.

“Yo lo vengo demandando desde el año pasado, pero este general, Isaac Cruz, dice que son inventos, que todo es actuado y que le doy datos falsos (del robo de órgano). Es fácil decirte chismoso cuando no quieres investigar. (Si no hay respuesta) vamos a hacer lo que sabemos hacer y lo que nos sale de poca madre: hacer otra vez un paro camionero a esta policía que no sirve de nada”.