A su retiro AMLO recibirá pensión de hasta 30 mil pesos y lo del Bienestar

Sin protección militar ni personal asignado para su apoyo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estima que después de terminar su gestión percibirá una pensión de entre 25 y 30 mil pesos, producto de 20 años de servicio como servidor público, desde que comenzó en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en 1977 hasta la Presidencia. Además, contará con su pensión del Bienestar, sobre la cual ya ha acumulado porque no la ha utilizado.

En sus referencias hacia el futuro, también señaló que sólo si ocurriera algo muy grave como una guerra, saldría de su retiro político, porque “ahora sí que, la Patria es primero”. Por ello, ratificó, que no será ni Jefe máximo, ni cacique ni líder moral, porque, la virtual presidenta es una mujer muy inteligente.”

“Ella va poder sin ningún problema porque está muy preparada. Mucho muy preparada va a ser una muy buena presidenta. No va a tener ningún problema. Lo estamos viendo ahora. La gente está mucho muy contenta. Es una mujer con convicciones, con ideales, honesta . Solo que hubiese una situación gravísima, una invasión gravísima, una guerra, eso no va a haber.”

-¿Dejaría su retiro?

-Si me pide que me ayude en algo, ayudo.

-¿Qué llamado?

-No va a ser falta. Porque la presidenta electa es gigante y ahora si estamos hablando. En las giras para hablar. Terminando entregando la banda y pues ya no quiero nada. Ella va poder sin ningún problema porque está muy preparada.

En conferencia, habló sobre su futuro, en el que dijo que ya no había apoyos extraordinarios para los ex presidentes, pues solo en el caso de Felipe Calderón tiene elementos por seguridad, porque el resto de ex mandatarios no tienen personal asignado, incluso Vicente Fox que tuvo personal por un tiempo que después declinó.

Al hablar de sus finanzas personales al concluir su presidencia, López Obrador dijo que ya decidió que los ingresos que percibe por regalías de sus libros, se los dejará a su esposa Beatriz Gutiérrez Mueller y a su hijo menor. Aseveró que allá en Palenque él no tendrá muchos gastos ni vestirá traje, “allá no se gasta mucho”.

Insistió en su llamado a la gente para que ya no lo busquen porque no va a abrir la puerta pues si lo hace “ya no la puedo volver a cerrar”. Más adelante señaló que “estoy terminando mi ciclo, me siento muy contento. Estoy a punto de decir, misión cumplida. Tengo mucho que agradecerle al pueblo de México, le tengo un profundo amor al pueblo. Sincero. Puede contribuir a que se hiciera realidad la democracia, el poder del pueblo, que no se usara nada más al pueblo, que no se usará la democracia como parapeto para simular de que les importaba el pueblo cuando en realidad , no les importaba”.

Adelantó que el 30 de septiembre, en su última conferencia, “habrá fiestón”. Solo responderá un par de preguntas y después la fiesta con una diversidad de platillos: desde tlayudas, tlacoyos, chanchamitos, tamales de chipilín y un largo etcétera”.

