AMLO llama a EU a evitar “prácticas inmorales” de la DEA

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a condenar la injerencia de las agencias de Estados Unidos, en particular de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), en tiempos electorales tras el reportaje donde se le acusa de un supuesto financiamiento ilícito de su campaña en 2006.

En la mañanera de este viernes, el mandatario insistió en calificar como “calumnia” esa información periodística y reafirmó que detrás de esto está la DEA, por lo que llamó a Washington a evitar “estas prácticas inmorales”.

“Tienen las agencias éstas que respetar, sobre todo el gobierno de Estados Unidos, tiene que poner orden para que se respete a las instituciones de otros países independientes que no haya este intervencionismo descarado, pero también no sólo es culpa de ellos, sino del que lo permite”.

De paso, aprovechó para hacer una alusión a la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez (a quien no mencionó por su nombre):

“Porque esto se da (la injerencia) porque lo permitieron en el tiempo de (Felipe) Calderón; ahora por eso se van a hacer campañas a Estados Unidos, si no van a votar los de la DEA, van a ser los mexicanos, ni los de la OEA; van a ser los ciudadanos mexicanos, los de la OEA deben venir, pueden venir a observar las elecciones, pero no van a votar, no pueden”.