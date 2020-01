Ante indígenas de Puebla e Hidalgo, AMLO promete que gaseoducto no pasará por cerros sagrados

Este sábado en San Pablito, comunidad de Pahuatlán, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró a pueblos indígenas de la Sierra Norte de Puebla e Hidalgo que el Gaseoducto Tuxpan-Tula, que pretende construir la empresa TransCanadá, no pasará por el Cerro del Brujo, considerado un sitio sagrado.

El compromiso lo hizo el titular del Poder Ejecutivo en un acto oficial denominado Diálogo con los Pueblos Otomí, Náhuatl, Totonaco y Tepéhuatl, en el cual varios asistentes exhibieron mantas y cartulinas con consignas de repudio al transportador del combustible.

De hecho, Gabino Hernández Cruz, presidente de la Junta Auxiliar de Xolotla y vocero de los pueblos indios de la región, manifestó -en su calidad de orador oficial- una extensa serie de demandas sobre servicios básicos en salud, caminos y carreteras, primordialmente, y denuncias sobre carencias y delitos como la tala clandestina.

Sin embargo, el portavoz indígena enfatizó en la última parte de su discurso la exigencia al mandatario federal de detener el Gaseoducto Tuxpan-Tula, argumentando que la accidentada orografía de la zona hace evidente el riesgo que supone la instalación de infraestructura como la que plantea TransCanadá.

Al tomar la palabra, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta dijo que acudir a un diálogo con la gente de Pahuatlán es siempre un reto, pues son personas informadas, politizadas y exigentes, por lo que los felicitó y les dijo: “sigan así”.

En su turno al micrófono, Andrés Manuel López Obrador expresó que su régimen ha prohibido el fracking y señaló que desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Enrique Peña Nieto se concesionaron 90 mil hectáreas para minas y otros llamados “proyectos de muerte”, lo que equivale haber entregado a compañías privadas 40 por ciento del territorio nacional, pero que en su gobierno no se ha entregado ninguna concesión.

Agregó que desde el inicio de su mandato se revisaron los contratos de gaseoductos y se lograron disminuir las tarifas pactadas sin necesidad de litigarlas en tribunales, pero advirtió que algunos acuerdos tienen cláusulas que imponen sanciones millonarias en dólares al gobierno mexicano en caso de que el proyecto sea suspendido.

Añadió que ese tipo de contratos leoninos se están revisando, “pero sí les digo aquí en San Pablito, Pahuatlán: aunque tengamos que pagar, pero no va a pasar el gaseoducto por los cerros sagrados y no vamos a aceptar esas condiciones, vamos a proponerles otros trazos que no afecten las zonas sagradas y no estatales pagando”.