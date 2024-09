AMLO es un “gran demócrata”, respetó que el Congreso me nombrara gobernador sustituto de Puebla, destaca Céspedes

En el último día de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Salomón Céspedes Peregrina hizo un balance de los logros y los pendientes que dejará en Puebla, entre los que reconoció que, si no hubiera estado al frente de la presidencia, tal vez no se habría respetado su nombramiento como gobernador sustituto, a la muerte de Miguel Barbosa Huerta.

“Yo no sé si otro mandatario hubiera respetado la decisión del Congreso de Puebla para que su servidor fuera gobernador; es un gran demócrata, que respeta las instituciones y las leyes, así es que para mí es el mejor presidente que ha tenido México”, destacó.

Durante su conferencia mañanera, expuso que entre los logros que se obtuvieron en Puebla durante su mandato está la incorporación al nuevo modelo IMSS-Bienestar, la construcción de infraestructura hospitalaria, como es el caso de San Alejandro, que será inaugurado antes de concluir el año.

Además, agregó la reconstrucción de más de 500 templos que quedaron en el olvido en el gobierno de Enrique Peña Nieto, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Céspedes Peregrina dijo que López Obrador tuvo una manera suigéneris de gobernar, distinto a lo que se tuvo en 70 años, que permitió marcar un antes y después en la historia de México.

Refirió que la administración federal pudo reducir la pobreza, incrementó en tres ocasiones el salario mínimo y que se alcanzaron “cifras récord” de creación de empleos formales en la entidad.

Del sexenio que concluye, también resaltó que logró poner en marcha proyectos para “transformar la vida de los mexicanos”, a través infraestructura como fue el caso del Tren Maya, para impulsar el desarrollo en el Sureste del país.

“El presidente López Obrador será recordado como una de las figuras más importantes del México contemporáneo, comparable a líderes históricos de los últimos 100 años, como Lázaro Cárdenas, por su compromiso con la justicia social y su capacidad para llevar a cabo transformaciones estructurales que trascienden lo inmediato”, afirmó.

Comentó que el legado que deja López Obrador redefine el país para las siguientes generaciones, con un modelo gubernamental centrado en las personas y en la equidad.

“Como en todo, hay dos formas de ver las cosas, habrá quien diga que no cumplió y quien reconozca que en el sexenio pasado no se hizo nada; habrá pendientes, pero no a largo plazo”, declaró.

Con el paso del tiempo, el titular del Ejecutivo poblano dijo que las acciones del presidente van a poner a todos los gobernantes en su lugar, al referir que se critica “se ve la paja en el ojo ajeno, pero a veces se pierde de vista la viga en el propio”.

En tanto, destacó que el amor que López Obrador le tuvo al pueblo de México, le permite concluir su mandato como el presidente que mayor aceptación ha tenido de la gente.

Acudirá Céspedes a toma de protesta de Sheinbaum

Con la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de México, Salomón Céspedes dijo que se garantiza que la unidad y la continuidad del legado de López Obrador para lograr un país más igualitario.

Sostuvo que la morenista gobernará para todos sin distinción partidista, por lo que exhortó a que todos se sumen en unidad para hacer una mejor nación.

“Puebla seguirá siendo un aliado ahora de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en la implementación de políticas que profundicen los cambios estructurales necesarios, nuestro compromiso es trabajar juntos hasta el último día de esta administración para seguir construyendo un México con justicia y bienestar para el pueblo”, enfatizó.

Finalmente, confirmó que este martes será un “gran honor” acompañar a la ceremonia de investidura de la mandataria en la Cámara de Diputados y posteriormente en el zócalo de la Ciudad de México, donde dará su primer mensaje como presidenta de México.