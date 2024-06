AMLO descarta “carpetazo” en caso Ayotzinapa y en tragedias mineras

Ciudad de México. En las investigaciones del caso Ayotzinapa y de las tragedias de las minas de Pasta de Conchos y el Pinabete, no habrá “carpetazo”, aseguró este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien confió en que en caso de que su gobierno no dé con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos o no concluya la recuperación de los mineros fallecidos, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo dará continuidad a las indagatorias y a los trabajos de rescate.

“Ante una situación difícil, que no avancemos, el próximo gobierno va darle continuidad a los trabajos de rescate. En el caso de que no encontráramos a los jóvenes de Ayotzinapa, estoy seguro de que la virtual presidenta electa va a darle continuidad a la investigación”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional. “Esto tiene que ser así, son expedientes abiertos, no puede haber carpetazo”, aseveró.

El mandatario aseguró que encontrar a los normalistas y rescatar los cuerpos de los mineros son prioridades de su gobierno. “Lo más importante es el rescate, es lo mismo que en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa. Hay como cien presos, ya hay investigaciones y se sigue conociendo, indagando sobre lo sucedido, pero lo más importante es encontrarlos y estamos trabajando en eso”.

Sobre los normalistas, dijo que en el gobierno anterior se intentó dar “carpetazo” al caso con la invención de la llamada “verdad histórica”. “Fue más que un error, fue un crimen querer dar carpetazo, pues a los familiares, a la gente, y a nadie, ni al Estado, ni a las instituciones convenía actuar así”.

Añadió que instruyó este mismo viernes a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a que se intensifiquen los trabajos de rescate en las minas de Pasta de Conchos y de El Pinabete.

Cuestionado sobre el tema, el tabasqueño dijo que no se pronunciará sobre la posibilidad de que se presenten nuevas denuncias contra Grupo México y las autoridades que decidieron en su momento detener las labores de rescate de los mineros tras el accidente en Pasta de Conchos, donde fallecieron 65 mineros en febrero de 2006.

Y es que, sostuvo, a su gobierno le queda poco tiempo y quiere que los esfuerzos se concentren en el rescate.

“Nos queda poco tiempo, tres meses, y todo el tiempo lo queremos dedicar al rescate, no queremos distraernos”.

