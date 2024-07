AMLO: captura de ‘El Mayo’ y de Guzmán López, por trabajo conjunto con EU

La aprehensión en Estados Unidos de los narcotraficantes Ismael El Mayo Zambada y Joaquin Guzmán López (hijo de Joaquín Guzmán Loera) en Estados Unidos “es una muestra de que existe trabajo conjunto aun cuando en este caso específico no hayan participado ni la Secretaría de la Defensa Nacional ni la Secretaría de Marina”, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo reconoció que falta conocer mucha información en torno a las características de la aprehensión. Saber “que él haya tomado la decisión de entregarse o correr el riesgo de ir a Estados Unidos y allá capturarlo”. De cualquier manera constituye un avance importante en el combate al narcotráfico pero no es suficiente como lo demuestra que Estados Unidos “padezca de una crisis profunda por el consumo de drogas, y que como es del conocimiento de muchos , este grupos se dedicaba a elaborar droga para introducirla en Estados Unidos“.

Si bien señaló que falta transparencia sobre los detalles de la detención pidió aguardar a que las autoridades judiciales estadounidenses o la Casa Blanca emitan un informe oficial de cómo se efectuó. Entre otros detalles, mencionó las dudas que existen entre la avioneta tipo Cessna que salió de México y el tipo de avión que aterrizó en Texas “Pudieron haber cambiado de avión en el trayecto”, pero esto debe de informarse .

A pesar de eso, descartó que sea conveniente una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Joe Biden -quien ya se pronunció sobre la detención de los líderes, según dijo, de una de las bandas más peligrosas en el mundo-: “no, vamos a esperar”, acotó López Obrador quien reivindicó que la relación de México y Estados Unidos es muy buena.

En este contexto, descartó que una eventual participación de la DEA -con la que hay una mala relación- haya sido el motivo por la cual no le avisaron a México previamente a la detención sino hasta tener confirmada la captura, sugiriendo que no fue la DEA o no solo participó la DEA.

-¿Ha faltado información de las agencias. México?

-Si, puede ser que por cuestiones de información interno, de trámites internos. Ayer salió el procurador, ahora se habla de un comunicado del presidente. Falta más información.

Admitió que como son tiempos de elecciones en Estados Unidos, la aprehensión de estos dos líderes del Cártel de Sinaloa, pueda ser utilizada como parte de la campaña . Sin embargo , recordó que El Mayo, en una entrevista con Julio Scherer, afirmó que podrían capturarlo pero van a seguir otros, por esto, dijo López Obrador, estas detenciones representan un avance pero no lo es todo.

Por ello reivindicó su estrategia de seguridad para atender las causas de la delincuencia que es un combate de fondo. “Puede desaparecer el fentanilo y ¿que se hace con quienes tienen adicción, quienes buscan las drogas porque necesitan tener una felicidad, a los que está padeciendo y buscan, aunque sea efímero y los va a conducir a la infelicidad y la muerte”

Subrayó que antes no había fentanilo, eran otras drogas y en Estados Unidos ha seguido creciendo y es un problema social, si está bien detener a los jefes capos de las bandas del narcotráfico pero lo mejor es atender las causas.

López Obrador confió en que oficialmente Estados Unidos dará a conocer mayores detalles de la captura en el transcurso del día y puntualizó que hasta ahora, el contacto ha sido con el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar

Te podría interesar: Publican anexo de 109 cuartillas del informe de AMLO sobre Ayotzinapa.