Reconoce AMLO actuación inmediata de las autoridades en Puebla que previno una tragedia mayor por la explosión

Tras la exposición de una toma clandestina por huachicol en San Pablo Xochimehuacan, que dejó un muerto, 17 heridos y 45 casas dañadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la actuación inmediata de los policías de Puebla para desalojar a más de 2 mil personas, que previno una desgracia mayor.

“Tuvimos suerte en Puebla, las perforaciones a los gasoductos que se hacen para llenar cilindros es lo más riesgoso que puede haber”, destacó.

En una conferencia de prensa, el mandatario hizo un llamado a los poblanos “a que denuncien a quienes se dedican a perforar los pozos, los ductos de gasolina y, en este caso, de gas”.

Calificó a los huachigaseros como “gente muy irresponsable” por poner en riesgo la vida de miles de familias.

Por dicha razón, el titular del Ejecutivo federal llamó a los poblanos “si se ve algo extraño, una camioneta que entra por un camino de terracería y sale, todo eso se puede advertir, se conoce y no hay que guardar silencio, que por favor nos ayuden”.

López Obrador destacó la actuación rápida de la Policía de Puebla, pues explicó que “empezaron a recibir los reportes de que olía a gas y de inmediato llamaron a la gente para que abandonaran sus casas”.

Incluso comentó que las autoridades poblanas consiguieron camiones y hubo un desalojo en pocos minutos de 2 mil personas.

“Después de eso, explosiones, incendios de viviendas y fue muy fuerte lo que sucedió, fueron varias explosiones de la luz, de transformadores que explotaron; fue un incendio aparatoso de mucho riesgo, mucho peligro. El que haya salido la gente a tiempo evitó una desgracia mayor”, subrayó.

“Reconocer a las policías de Puebla por lo que hicieron”

Andrés Manuel López Obrador recalcó que se debe reconocer a los policías, a los miembros del Ejército Mexicano, al personal de Petróleos Mexicanos y a todas las corporaciones por lo que hicieron.

“Llevó tiempo controlar el incendio, porque era un gasoducto en plena ciudad, en una de las zonas más pobladas, por eso fue muy grave esta situación”, señaló.

En ese sentido, el presidente refirió que ojalá que la gente no guarde silencio ante el huachicol, tras exhortar a las personas que se dedican a estas actividades ilícitas que cometen un delito muy grave, que atenta contra la seguridad y la vida.

“A lo mejor no lo saben, pero eso no lo quitó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el robo de hidrocarburo es un delito grave que no alcanza el derecho a una fianza y queremos que se sepa”, enfatizó.

Por otro lado, López Obrador adelantó que en los próximos días dará a conocer un número telefónico y una página de internet que serán habilitados para que se interpongan denuncias por robo de combustible.

Mencionó que hace tres años, cuando llegó al gobierno, se robaban al día 80 mil barriles de gasolina y, en la actualidad, comparó que no rebasan los 3 mil.

Desde el mes de julio, Petróleos Mexicanos (Pemex) alertó un alza de 543 por ciento en el hallazgo de tomas clandestinas por robo de combustible en el estado de Puebla, al pasar en el primer semestre del año de 168 a mil 81 perforaciones, en comparación con el mismo periodo de 2020.

En la entidad, cada cuatro horas y tres minutos se identificó una toma clandestina por huachicol, ubicando a Puebla en el segundo lugar a nivel nacional, después de Hidalgo.

Asimismo, advirtió que el estado ocupa el primer sitio en el país con el mayor número de tomas por robo de gas Licuado de Petróleo, con 846 casos.