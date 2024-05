AMLO anuncia aumento salarial de 10% a los maestros

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el aumento salarial al magisterio nacional para este año será de 10 por ciento con lo cual el salario de los maestros será de 17 mil 278 pesos mensuales. Al leer una carta abierta que elaboró dirigida al personal docente, López Obrador dijo que durante este sexenio se han destinado 175 mil millones de pesos únicamente para los aumentos que se han otorgado.

En su conferencia, destacó el papel de los maestros en la enseñanza, son insustituibles en esta labor, “no es casual que en esta materia nuestra prioridad respetar y atender las necesidades de los trabajadores de la educación. Puedo afirmar que hemos atendido respetado a todos pero especialmente a los más necesitados, a los pobres. Es motivo de gran satisfacción que durante nuestro gobierno jamás les hemos faltado el respeto a los maestros. Eso ha sido lo primero, el trato digno que merecen que se han ganado con su responsabilidad y abnegación”.

Mencionó que este mediodía tendrá una comida con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con participación de todas las secciones. Comentó que invitó también a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aunque ellos declinaron acude a Palacio Nacional -que se encuentra fuertemente resguardado ante la movilización magisterial está mañana- porque ellos tienen sus estrategias y son respetadas.

López Obrador afirmó que tendrá una reunión con la CNTE este martes para revisar su pliego petitorio, aunque reconoció que ellos llevarán a cabo su paro.

Al detallar la evolución salarial de los maestros, el mandatario destacó que a finales del gobierno de Felipe Calderón, el sueldo era de 9 mil 580 pesos; al concluir la administración de Enrique Peña Nieto subió a 11 mil 952 pesos y ahora obtendrán 17 mil 635 pesos, un incremento sexenal de 47.5 por ciento. En cuanto al personal administrativo el sueldo fue: 6 mil 758 pesos con Calderón, 8 mil 430 con Peña y 16 mil 778 en este sexenio. Es decir, en este caso, subió cien por ciento.

Al referirse a las vallas metálicas colocadas en torno a Palacio Nacional, sostuvo que son “para evadir el acoso, no caer en la trampa de la violencia. Hay elecciones y hay quienes quisieran que hubiera represión, son tiempo de zopilotes por eso hay que actuar con prudencia, presencia paciencia. Es mejor porvenir porque hay muchos infiltrados”.

López Obrador dijo que siempre hay infiltrados en las movilizaciones, quienes conocen como han sido las luchas en México y en el mundo, saben cómo hay provocaciones, infiltrados. Cómo se tocan los extremos, la,extrema izquierda y la extrema derecha .

Pasando las elecciones ya no van a escucharlos así como los escucharon ahora harán.

Sobre la bandera dijo que cuando no ondea es porque cuando se ir se realiza con personal militar pero cuando hay protestas se busca evitar provocaciones, aunque consideró que nadie se atrevería a afectar a la bandera nacional.

Comentó que las vallas permanecerán hasta después del dos de junio, imagínense que se metan los conservadores a Palacio Nacional y le prendan fuego , los apagones se quedarían cortos.

Hay que estar cuidando, ser prudentes pues recordó que cuando se afectó la,puerta de Palacio Nacional dijeron que ya se iban a retirar, pero hay quienes traen otras intenciones, no vienen a luchar por causas justas.

“Consciente o inconscientemente vienen a apoyar a la oligarquía, “son conservadores aunque se hagan pasar por radicales. Si traen una capucha, vienen a tirar bombas, traen sopletes que no se sabe que los soldados son pueblo uniformado, incluso si son mujeres, no me importa. Es falta de conciencia o es gente conservadora atrás alentando todo esto”.