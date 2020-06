AMLO a antorchistas y Frenaa: “Ni por gritos y sombrerazos” se dejará de combatir la corrupción

A los miembros de Antorcha Campesina y el Frente Nacional Anti AMLO (Frenaa), que protestaban ayer afuera del exconvento de San Gabriel, en San Pedro Cholula, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que no claudicará en su objetivo de acabar con la corrupción en el país.

La cobertura de los actos que el mandatario federal tuvo en Puebla este miércoles, los medios locales la tuvieron que hacer a través de las redes sociales de la presidencia de la República, pues no hubo apertura a fin de cumplir con las recomendaciones sanitarios para evitar contagios por coronavirus.

Desde antes de que iniciara el acto en San Pedro Cholula, ya había muchos detractores del tabasqueño en las inmediaciones del recinto histórico y a lo largo de la transmisión el sonido local permitió escuchar las arengas.

Al final de su discurso, López Obrador expresó: hay una manifestación de protesta de la organización Antorcha Campesina, porque como lo mencionó el ciudadano gobernador, antes el dinero que se destinaba a la gente se entregaba a intermediarios de organizaciones sociales, de organizaciones no gubernamentales, no se entregaba de manera directa a la gente. ¿Qué sucedía?, que lo que se enviaba a la gente no llegaba o llegaba incompleto, llegaba con moches, con piquete de ojo. Ahora es directo con cada beneficiario, sin intermediarios, esto no les gusta a quienes estaban acostumbrados a jinetear, a manejar el dinero del presupuesto y se quedaban con una cantidad considerable”.

Y añadió: “Ahora ya no se permite la corrupción: pueden estar gritando, puede haber manifestaciones de automovilistas, pueden los potentados que se sentían los dueños de México, que venían a saquear al país, pueden estar molestos, inconformes denunciando al gobierno de México en la prensa extranjera e internacional que está, no toda pero si la mayoría, en contra del gobierno; pueden hacer deshacer, echar a andar campañas de desprestigio, guerra sucia, campañas de calumnia, noticias falsas, pero no vamos a dar un paso atrás. Se acabó la corrupción, no se permite robar, el dinero del presupuesto es dinero del pueblo y a nosotros nos eligió el pueblo para ser guardianes y cuidar que ya no se robe el presupuesto. Ni con gritos, ni con sombrerazos ni con nada: cero corrupción: ¿se va a acabar la corrupción!, ¡se va a acabar la impunidad!, ¡me canso ganso!”.

Por su parte, el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, apuntó: “Señor presidente, en Puebla nosotros estamos perfectamente claros de sus valores, de sus principios, somos leales a ellos. No tenga duda de que aquí los poblanos vamos a apartarnos de esa ruta”.

“Los liberales de hoy, como ya lo comenté durante la mañana, combatimos la corrupción, los liberales de hoy combatimos la pobreza, combatimos la corrupción, combatimos la desigualdad, combatimos la inseguridad pública, atendemos a la gente, no atendemos al clientelismo social que por muchos años se aprovechó de la pobreza, no atendemos a quienes por siempre se enriquecieron, falsificando una representación de los pobres, a esas antorchas mundiales. No, nosotros representamos a la gente”, indicó.

“Y créame, presidente, que cerramos filas. Usted tiene el respaldo popular en México, usted tiene el respaldo de la verdad, de la moral pública; los que están en frente, los que quieren todo el tiempo dañar los valores de un régimen fincado en la verdad van a fracasar. El triunfo de ellos, como habría dicho el señor Juárez, nuestro héroe nacional, es moralmente imposible”, remató.