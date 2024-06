Amenazas de muerte en Tepexi contra candidato de Morena nublan la elección

En Tepexi de Rodríguez el candidato de Morena, Humberto Bolaños del Rosario, declaró que teme por su vida ante las amenazas de muerte que el alcalde antorchista, Lisandro Campos Córdova, le hizo llegar a través de la policía municipal a lo largo de toda la elección, la cual no se ha definido por la falta de condiciones para efectuar el cómputo en ese municipio de la mixteca poblana.

Tepexi es uno de los 23 municipios del estado, de un total de 217, donde está pendiente la sumatoria de la votación, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría al ganador por conflictos poselectorales.

Ante la denuncia mediática de Bolaños, Lisandro Campos, candidato a la reelección por el PAN-PRI-PRD, anuncio la interposición de denuncias penales y electorales contra su adversario del partido guinda, por “orquestar un linchamiento mediático” con sus declaraciones.

Respaldado por la dirigencia estatal de Morena, Humberto Bolaños encabezó una conferencia de medios en la capital poblana en la que aseguró que no hubo un solo día que no enfrentará amenazas y persecución de la policía municipal.

El cuerpo de seguridad de Tepexi se encuentra bajo el mando de Lisandro Campos, exdiputado federal del PRI que es familiar de Aquiles Córdova Morán fundador y dirigente de Movimiento Antorchista Nacional, antes Antorcha Campesina.

“Todo el tiempo estuvo la policía municipal detrás de mí, acosando y amenazando a los que caminaban a mi lado, tenemos todo grabado”, aseguró el candidato de Morena, quien aseguró que ganó los comicios del 2 de junio pasado, de acuerdo con las copias de las actas de escrutinio y cómputo de la elección.

Aseveró que los uniformados grabaron todos sus actos públicos con celulares, con el fin de identificar a sus simpatizantes, para después visitarlos en sus domicilios a fin de reconvenirlos por apoyar la campaña de Regeneración Nacional.

Relató que la agresión más reciente se registró el jueves pasado cuando un grupo armado integrado por entre 10 y 12 personas se trasladó a sus oficinas –que forman parte de su vivienda– en una patrulla municipal.

“Se mete un individuo, me amenaza con una pistola y me dice ‘te bajas o te bajas; órdenes del jefe Lisandro’. Yo no le respondí mal, lo único que le dije fue ‘hagan lo que tengan que hacer, yo le digo una cosa, no me puse yo, me puso el pueblo’”, refirió.