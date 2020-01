Amenazan líderes evangélicos con recurrir a la Federación si el cabildo no nombra a Caballero como alcalde

Tehuacán. Al menos 17 pastores evangélicos exigieron en rueda de prensa que el cabildo tome protesta inmediatamente, como presidente municipal de Tehuacán a Andrés Artemio Caballero López, suplente del alcalde, Felipe de Jesús Patjane Martínez, al tiempo de lanzar la advertencia que de no hacerlo recurrirán a instancias federales.

A nombre de la coalición y ministerios de la comunidad evangélica Óscar Vergara expuso que ya presentaron en dos ocasiones esa petición al ayuntamiento, así como al Congreso del estado, por lo que dijeron que no esperarán mas de 24 horas para recibir una respuesta, ya que las autoridades están incurriendo en actos ilegales a no dar posesión del cargo a Andrés Caballero.

Señaló que los regidores deben cumplir con las demandas de la ciudadanía ya que para eso fueron electores y por lo mismo están obligados a garantizar la gobernabilidad y respetar los lineamientos establecidos cuando ocurre la ausencia del presidente municipal, por lo que corresponde al suplente tomar el mando de la alcaldía.

Pese a que su advertencia la hicieron como líderes religiosos, pues aseguraron que representan a más de 40 mil feligreses, argumentaron que no violentan la separación iglesia estado que existe en el país porque su pronunciamiento lo hacen también como ciudadanos del municipio que votaron por un presidente municipal y su suplente.

Reconocieron que Caballero López profesa la religión que ellos representan, pero dijeron no tener interés específico por ese motivo sino que solo buscan que en Tehuacán se ponga orden porque ya se perdió la gobernabilidad y están convencidos de que su compañero puede devolver al municipio el orden que se necesita.

Al respecto la síndico, Laura Virginia Gallegos Sánchez, dijo desconocer la petición de esos religiosos, pues a ella directamente no se le han acercado para entregarle los oficios; sin embargo, insistió en que el ingreso del suplente como presidente municipal no está en manos del cabildo.

Gallegos Sánchez manifestó que la decisión debe llegar desde el Congreso del estado, que es la instancia facultada para determinar la revocación de mandato contra Felipe Patjane, que sería la única opción para que se pueda llamar al suplente, ya que el presidente municipal no ha presentado su solicitud de licencia para ausentarse del cargo y hasta el momento no ha perdido sus derechos como munícipe de Tehuacán debido a que solo tiene una medida cautelar en su contra, pero todavía no se define su culpa o inocencia en los procesos penales que se le siguen.

Por lo anterior reiteró que el cabildo está a la espera de que los diputados locales definan si se aplica la revocación de mandato, aunque también el Congreso tiene la opción de nombrar a quien ocupe el cargo como presidente municipal sustituto.