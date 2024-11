Amenaza Trump al gobierno de México con aranceles si no frena a migrantes

David Brooks y Jim Cason, corresponsales

Nueva York y Washington. El candidato presidencial republicano Donald Trump amenazó al gobierno de Claudia Sheinbaum con aranceles comerciales si no toma medidas para frenar el flujo migratorio a Estados Unidos, y acusó que “México nos ha invadido” y que el país vecino se está aprovechando de Estados Unidos.

En un discurso en un evento de campaña a vísperas del día de las elecciones en Raleigh, Carolina del Norte, Trump, después de elogiar su relación con el anterior presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, comentó que “una de mis primeras llamadas que haré será a México: ‘ustedes dejen de permitir que la gente entre por nuestra frontera’”, declaró, ante gritos y aplausos de aprobación.

Agregó que “estamos siendo invadidos por México. Pero ahora tenemos una nueva presidenta de México. No la he conocido, y le voy a informar en el día uno o aún antes [de mi presidencia], que si ellos no frenan esta embestida de criminales y drogas que ingresan a nuestro país, de inmediato impondré un arancel de 25 por ciento sobre todo lo que envían a Estados Unidos de América”. Y si eso no funciona, advirtió, elevará cada vez mas el arancel hasta 100 por ciento, y pronóstico que en respuesta México desplegará soldados a su frontera sur con Guatemala y Belice para frenar a los migrantes.

“Vamos a sellar esa frontera tan rápidamente” con esa medida, prometió, después de reiterar que el mundo envía a sus criminales, sus locos y “terroristas” a Estados Unidos por esa frontera, repitiendo falsamente que sus contrincantes demócratas tienen una política de “fronteras abiertas”.

“Ustedes son los primeros a los que he dicho esto”, dijo ante gritos de aprobación de su nueva propuesta política. Con ello, continuo con lo que ha sido uno de sus temas constantes desde que primero lanzó su candidatura en 2015, la amenaza de México y los inmigrantes.

Señalo que México es ahora el primer socio comercial de Estados Unidos, y “ellos están haciendo una fortuna” con eso, y acusó que “han tomado control de nuestro país de cierta manera… y nos están estafando por donde sea, es ridículo”.

De nuevo afirmó – como la ha hecho repetidamente en su campaña, que durante su presidencia “obligamos a México a pagar por los soldados” que enviaron a su lado de la frontera para lograr lo que insistió fue la reducción más grande en el flujo migratorio jamás vista. “No querían hacerlo, les dije que lo tenían que hacer mientras construimos el muro, y pagaron tanto para eso… no querían hacerlo, de hecho se rieron, y les dije, esto es lo que haré, voy a imponer un arancel de 100 por ciento sobre los autos y todo lo que viene a Estados Unidos. ¿Saben lo que respondieron? Señor, sería un honor que usted tenga a nuestros soldados sin costo. Preguntaron cuantos necesito y les dije, los que se requieren. Y fueron buenísimos, hicieron una gran contribución a nuestra seguridad”.

Trump ha recordado en varias escalas de su campaña que según él, obligo al Presidente López Obrador a enviar 28 mil tropas mexicanas para sellar la frontera con Estados Unidos después de que lo amenazó con aranceles.

“Tuve una gran relación con el presidente [anterior] de México, pero se jubiló”, agregó. “Era un buen hombre, era un socialista pero uno no puede tenerlo todo. Pagaron una fortuna para esos soldados en la frontera”, insistió, al después de detallar que construyó 571 millas de muro fronterizo. Dijo que los fondos para la construcción de ese muro fueron del presupuesto militar, ya que era para defender al país de “una invasión por México”.