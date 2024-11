Amenaza Trump a México con aranceles si no frena migración

Nueva York y Washington., El candidato presidencial republicano Donald Trump amenazó al gobierno de Claudia Sheinbaum con aranceles comerciales si no toma medidas para frenar el flujo migratorio a Estados Unidos, y acusó que México nos ha invadido y que este país se está aprovechando de Estados Unidos.

En un discurso en un evento de campaña la víspera de las elecciones en Raleigh, Carolina del Norte, Trump, después de elogiar su relación con el anterior presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, comentó que “una de mis primeras llamadas que haré será a México: ‘Ustedes dejen de permitir que la gente entre por nuestra frontera’”, declaró ante gritos y aplausos de aprobación.

Agregó: Estamos siendo invadidos por nuestro vecino. Pero ahora tenemos una nueva Presidenta de México. No la he conocido, y le voy a informar en el día uno o aún antes (de mi presidencia), que si ellos no frenan esta embestida de criminales y drogas que ingresan a nuestro país, de inmediato impondré un arancel de 25 por ciento sobre todo lo que envían a Estados Unidos . Y si eso no funciona, advirtió, elevará cada vez más el arancel hasta 100 por ciento, y pronosticó que en respuesta, México desplegará soldados a su frontera sur con Guatemala y Belice para frenar a los migrantes.

Sellarán frontera: Trump