La amenaza a Azucena Uresti, es contra todos

La intimidación contra Azucena Uresti, y otros compañeros de: El Universal, Televisa y el Grupo Multimedios, que profirió el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), a través de un individuo, a nombre de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido popularmente, como El Mencho, no es sólo contra ellos. Más bien es contra todos los que llevamos a cabo la labor periodística, a pesar que esos criminales lo intenten negar.

Es el momento que todos los ocupados a las tareas periodísticas, en los diversos órdenes, cerremos filas, dejando de lado nuestras animadversiones políticas e ideológicas y defender no únicamente a Uresti y otros compañeros, sino la libertad para publicar y editar sin censuras ni taxativas, sino con amplitud total.

No se trata de discutir con un sujeto que tiene amenazado a muchos y ha transgredido la ley flagrantemente, si cobra o no cuotas, extorsiona o secuestra. Esos serían asuntos menores. Lo que hemos visto es su capacidad para atacar a las autoridades diversas e incluso someterlas a su arbitrio. Lo que raya en lo grotesco.

No olvidemos que dicho Cártel ha derribado helicópteros del gobierno, realizó el ataque contra el jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y ha desfilado con tanquetas y armamento que únicamente debe estar en manos de las fuerzas armadas nacionales, como recientemente lo hizo en Aguililla, Michoacán.

Dijo el sujeto que habló a nombre del grupo mafioso: “Yo, representante del CJNG, me dirijo directamente a Noticias Milenio, no estoy contra la libertad de expresión (sic mayúsculo), pero sí de quien me tira a mi directamente. No acarreen ustedes con problemas que no les corresponden porque nunca le he pegado a un noticiero porque nunca me han pegado a mí directamente” (El País, 9 de agosto). Megalomanía total.