Amelia sueña mariposas, un teatro político para niños que no es complaciente

“Hay mariposas en mi mente, por eso fui condenada”, dice afligida Amelia, la protagonista de Amelia sueña mariposas, montaje estrenado en Puebla que se propone como un teatro político para niños, que “no es un teatro complaciente sino un teatro incómodo, que dice más allá de lo clásico y trata que las realidades de los pueblos se reflejen en la escena para que se busque un alivio reconociéndose en ella”, como propone su director y dramaturgo Erduyn Maza.

Amelia sueña mariposas, obra que habla a las infancias y encuentra a los títeres como su principal herramienta teatral, tuvo una única función en Puebla antes de su viaje a Corea, donde iniciará una gira de un mes a ese país para fortalecer la vinculación del Teatro Taller de Investigación y Experimentación Mexicano (Tetiem) A.C., Teatro la Proa de Cuba y Nottle Theatre Company de Corea del Sur, las compañías productoras de la pieza.

En la pieza se cuenta la historia de Amelia, una niña con un poder muy singular: todo lo que dibuja se hace realidad, razón por la cual Justino, el legislador de la región quiere someterla a su voluntad. En ella se incluyen personajes, canciones y animación de títeres, bajo la dirección de escena de Erduyn Maza y Arneldy Cejas, quien diseñó los títeres realizados por los maestros poblanos Moisés Cabrera y Alejandro Cosío, dirigidos por el propio Erduyn Maza y José Carlos Alonso, director de Tetiem, compañía que se sumó a la producción y vestuario.

La obra, señala Erduyn Maza, deja ver cómo lo hecho por los adultos avasalla a los niños. Basado en eso, escribió esta pieza movido por el deseo de hacer una pieza que hablara sobre los derechos de la niñez.

“Hay mucho abuso infantil en el mundo, padres que explotan a sus hijos, adultos que abusan a las infancias en favor de políticas, de comercio, de dinero, de lo material. Amelia, es precisamente una reacción a todo eso”, indica el también actor.

Durante una entrevista, relata que Amelia es apresada por Justo, el “legislador”, y desde esa condición tiene que luchar para salvar a su hermano Víctor y a su pueblo, siendo este un acto de resiliencia femenino, pues logra sobreponerse, con apenas ocho años de edad, gracias a su inteligencia, su poder y el arte, venciendo los abusos y la opresión en que vive.

“El ´legislador´ se comporta como los opresores que han existido, y cuando ordena desaparecer al hermano de Amelia, es decir que también que desaparezcan a las personas, a las familias.

“Traer a los niños a ver una obra de teatro que hable sobre estas cosas puede alertar y hacer que el público se vea reflejado. Mucha gente me ha dicho que el teatro político no es para los niños, pero política es todo: es la sociedad, es la relación entre los seres humanos y yo creo que sí es importante hacer teatro político también para los niños, porque es no hacer un teatro complaciente sino un teatro incómodo, que diga más allá de lo clásico, que trata de que las realidades de los pueblos se reflejen en la escena para que se busque un alivio reconociéndose en ella”, indica Erduyn Maza.

Señala que montarla con títeres es apostar por la herramienta principal que él ha adoptado tanto en la dramaturgia como en el montaje teatral. “Cuando estoy haciendo teatro de títeres me siento como pez en el agua”, sonríe el creador teatral.

Afirma que para él y otros creadores, el títere es la poesía del teatro, una metáfora, un objeto escénico poético en sí mismo. “Yo creo que eso es maravilloso. Nos da una posibilidad de hacer mundos irreales, de construir seres extraños y distorsionados, como el propio Legislador o el espía. El títere para eso es maravilloso, nos permite contar historias, imaginar y soñar lo que nos dé la gana. Además de que nos permite hacer que vuelen, romper barreras y esquemas que vemos repetidos en el teatro”.

El dramaturgo y director de La Proa apunta que Amelia sueña mariposas ha crecido tras su estreno el 3 de agosto de 2023 en el marco de Habana titiritera, figuras entre adoquines, un festival clave de Cuba que le abrió el paso para participar en otros festivales como el Internacional de títeres de Matanzas o el Corazón Feliz, además de que ha formado parte de giras dentro de Cuba, nominada además al Premio Caricato, el galardón más alto de las artes escénicas en dicho país. “La obra sigue creciendo y este contacto con el público mexicano, con otra manera de hacer nos invita a crecer más, pues salen nuevas lecturas”.

Adelanta que el viaje a Corea se propone como un “enigma para Amelia”, pues si bien hay un trabajo previo en conjunto, la nueva estancia de Teatro La Proa en dicho país asiático constituye un reto, que llevará a crecer la obra. “Estamos a la expectativa de lo que va a pasar, porque aunque podamos imaginar cosas no tenemos la certeza sobre lo que va a suceder. Por ejemplo, hay reacciones que pasan aquí que yo me imagino en Corea pasaran en otro momento y de otra manera”, confió.