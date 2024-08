Luchan ambulantes por regresar al centro para vender útiles escolares; granaderos se lo impiden

Cientos de vendedores ambulantes intentaron instalarse este miércoles en las avenidas 6, 8, 10 y 12 Oriente-Poniente para vender productos relacionados con el regreso a clases, por lo que desde la mañana “torearon” a la autoridad municipal pero varios grupos de granaderos de la Policía municipal se lo impidieron.

Después del mediodía los líderes de cuatro organizaciones, Martín Juárez, de la agrupación de la 11 de Noviembre; Carlos Ramírez, de la 6 Oriente, así como las representantes de vendedores de la Avenida 5 de Mayo, mejor conocida como Berenice y de la 8 Poniente y 3 Norte, “Lola”, exigieron al gobierno municipal que les permita vender para llevar sustento a sus familias previo al inicio de clases.

Desde la semana pasada los granaderos se apostaron sobre el corredor de la 5 de Mayo, en tanto que este martes cerraron el paso vehicular en la 6, 8, 10 y 12 Oriente-Poniente para evitar la instalación de los vendedores.

Tras la conferencia de medios los comerciantes iniciaron el toreo, lo que provocó la movilización de decenas de policías con toletes y escudos.

Los comercios establecidos bajaron sus cortinas ante el miedo de un enfrentamiento entre policías y vendedores, cuyo número ya rondaba los 500.

Algunos comerciantes informales lograron instalarse pero en seguida los policías llegaban para levantar sus puestos.

En la esquina de la avenida 5 de Mayo y 12 de Oriente, los vendedores identificaron a una mujer a quien señalaron como trabajadora de Vía Pública, a la cual acusaron de quitarle su mercancía y agredir a un niño.

La mujer fue retenida pero la dejaron ir después de unos minutos, en tanto que los líderes fueron llamados a dialogar con representantes de la Secretaría de Gobernación (Segom).

Un policía cayó mientras corría sobre la Avenida 5 de Mayo, hechos por los cuales los comerciantes fueron señalados de agredirlo, sin embargo Martín Juárez afirmó que el agente se tropezó, por lo que no se debe iniciar una carpeta de investigación, ya que no hubo una intensión de golpear a nadie.

El líder de ambulantes subrayó que tras casi dos horas de diálogo la dependencia les dejó en claro que no va a ceder y si continúan con su intención de instalarse les enviarán más agentes de la Policía municipal.

Expuso que para los comerciantes es claro que la negativa se debe a un acuerdo con la próxima administración de José Chedraui Budib para que al rendir protesta no los encuentre en las principales calles del Centro Histórico.

“La Segom continúa en su cerrazón, no se han dado cuenta de la necesidad del pueblo. Nos dicen que las indicaciones son del presidente municipal, dice el secretario -Jorge Cruz Lepe- que la solución no está en sus manos y no puede hacer nada, que si insistimos en lo mismo van a traer más fuerza pública para reprimirnos”.

Manifestó que el gobierno municipal únicamente aceptó dialogar con él y no se le permitió a los demás líderes ser parte de los acuerdos por razones que desconoce.

“El diálogo va a continuar todavía mañana -hoy-. A lo mejor está trabajando para la próxima administración, vemos que por ahí va la cosa pero nuestros compañeros llevan varias semanas sin trabajar, así no se puede subsistir. A pesar de las amenazas nos vamos a tener que instalar, no nos queda de otra”, indicó.