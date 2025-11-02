Invasión de ambulantes y desconocimiento opaca estreno de parquímetros en Hospital San Alejandro

El estreno del programa de parquímetros “Estaciónate Aquí” en las inmediaciones del Hospital General Regional (HGR) número 36 del IMSS, conocido como San Alejandro, se vio empañado este 1 de noviembre por la invasión de comercio informal y el desconocimiento de los usuarios sobre el nuevo sistema.

La medida, implementada por el ayuntamiento de Puebla para agilizar el flujo vehicular y garantizar espacios de estacionamiento tras la reapertura del nosocomio, enfrenta un doble desafío: la ocupación ilegal de cajones y la desinformación entre los usuarios.

Un recorrido realizado por este medio constató que varios puestos de comida ambulante, con casetas de venta, han invadido de manera flagrante los espacios de estacionamiento. Cada puesto ambulante ocupa entre dos y tres cajones destinados a vehículos de cuatro ruedas y motocicletas.

A la invasión de ambulantes se suma el apartado de lugares por parte de establecimientos fijos en una de las calles principales al nosocomio, que utiliza cubetas, sillas y garrafones para reservar un cajón de carga y descarga.

Usuarios del hospital manifestaron su preocupación ante esta situación, temiendo que el panorama se agrave con el aumento de la afluencia de pacientes cuando sea inaugurado oficialmente en los próximos días.

El desconocimiento sobre el funcionamiento del programa de parquímetros, que incluye un periodo de tres horas gratuitas antes de aplicar la tarifa de 10 pesos por hora, representa un riesgo inminente de multas para los automovilistas.

Confusión tras la reapertura

La problemática del estacionamiento se inscribe en un contexto de confusión generalizada tras la reapertura del HGR 36, cerrado desde el sismo de 2017.

Algunos pacientes y familiares cuestionaron la certeza de la atención, pues fueron enviados de otros nosocomios con información incompleta, sin tener claridad sobre si se brindaría el servicio médico.

Después de permanecer cerrado durante más de ocho años a causa de los daños estructurales provocados por el sismo de 2017, el Hospital General Regional número 36, mejor conocido como San Alejandro, del Régimen Ordinario IMSS, comenzó el pasado jueves a operar de manera parcial, ingresando a una “fase de prueba” con servicios limitados y un estricto control de acceso.

La reapertura, aunque no ha sido inaugurada oficialmente, representa un hito crucial para el sistema de salud en Puebla, pues el nosocomio fue en su momento uno de los más grandes del país y el segundo en su tipo de América Latina.

Días antes, la delegada del IMSS en Puebla, Megdeliner Tinajero Esquivel, negó haber solicitado la instalación de parquímetros en el hospital de San Alejandro, a pesar de que existe un oficio con su firma que sugería lo contrario.

La situación generó controversia, ya que el ayuntamiento de Puebla había argumentado que la implementación del sistema de estacionamiento rotativo fue solicitada por la delegada del IMSS, realizando los estudios técnicos correspondientes basados en esa petición.