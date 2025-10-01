Ambulante Presenta llega a 11 sedes de Puebla, incluida la Cinemateca Buñuel

Luego de su inicio el pasado 16 de agosto, Ambulante Presenta, el circuito de exhibición de cine documental llega a Puebla, una de las 27 entidades de recibir este circuito colaborativo para la exhibición de cine documental en todo el país.

A este estado, la undécima edición del ciclo de exhibición de cine llegará a 11 sedes de la entidad, entre ellas la Cinemateca Luis Buñuel de Casa de Cultura, en donde se proyectará de forma gratuita un total de nueve filmes del 1 al 14 de octubre.

Te recomendamos: El clown como llave de conexión humana, apuesta de Vanessa Nieto y La Tropa Plú

Otras de las sedes del festival en la capital serán la Antigua Estación del Ferrocarril, Cineclub MEPI BUAP, el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y el Museo Amparo.

Mientras que, otras sedes en municipios serán el Cine Inminente de Tehuacán, la Cajita de Miu Miu de Izúcar de Matamoros, la Plaza de San Lucas Atzala, el Teatro al Aire Libre de San Andrés Calpan y el zócalo de Buenaventura Nealtican.

En el caso de la Cinemateca Luis Buñuel los títulos programados son Elements, de David Castro; Dulce Noche, de Lia Bertels; y Luce and the Rock, de Britt Raes, dirigidos a públicos jóvenes y familiares.

Asimismo, se presentarán Rigo: una confesión total, de Víctor Vio y Zoé: Panoramas, de Rodrigo Guardiola, que retrata la trayectoria de la reconocida banda mexicana.

A estos se suman filmes como Disparos, de Rodrigo Hernández; Fantasmas con armas, de Mauricio Avendaño; El silencio del topo, de Anaïs Taracena; y M, de Eva Villaseñor.

Ambulante Presenta recorrerá espacios de 27 estados, y más de 70 sedes del país hasta el 16 de noviembre. En el marco de Ambulante Presenta se desarrollarán proyecciones, talleres, actividades especiales y el Programa Formativo de Exhibición Comunitaria. La mayoría de las actividades serán gratuitas.

Destaca que Ambulante Presenta, a diferencia de la Gira de Documentales que recorre algunos estados en cada edición, son las sedes —organizaciones e instituciones locales de diferentes rincones del país, como cineclubes, centros culturales, etc.— quienes reciben y seleccionan su programación, a la vez que gestionan e implementan las proyecciones y las actividades especiales en torno a las películas, adaptando la programación de Ambulante a sus necesidades y contextos, lo que permite establecer un vínculo más estrecho con sus respectivas comunidades y enriquecer la experiencia en todo sentido.

El principal objetivo de Ambulante Presenta es promover la exhibición del cine documental y la formación de nuevos públicos, gestores y espacios alternativos para cine documental en México, a través de un circuito de exhibición y de actividades de mediación que faciliten el acceso igualitario y el encuentro entre realizadores, públicos y actores sociales.

Leer más: En 3 libros reúnen relatos extraños contados en susurros por arqueólogos

Los espacios de exhibición albergarán una programación integrada por 19 largometrajes documentales, dos programas de cortometrajes mexicanos, dos programas con películas de Ambulante Más Allá y dos programas de Ambulantito, nuestra sección dedicada a las infancias y a toda la familia.

La programación de este año incluye el estreno de dos óperas primas mexicanas, una retrospectiva conmemorativa por los veinte años de Ambulante, así como una cuidada curaduría internacional enfocada en las problemáticas de la democracia contemporánea. Además, continuamos con nuestra línea de trabajo en torno a las ecologías del cine, explorando las relaciones entre el audiovisual, los territorios y las formas de vida que los habitan.

La información completa del festival se encuentra disponible en https://ambulante.org .