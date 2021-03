Ambientes digitales seguros

Cartas a Gracia

En la charla telefónica que sostuviéramos recientemente Gracia, enfatizas algunos temas educativos que consideras relevantes y que permitirían que se incrementara el acervo de las cartas que te envío regularmente. De ellos, coincido contigo, habría algunos que destacarían sobre el resto: el que se refiere al posible regreso a clases presenciales en las entidades en las que el semáforo epidemiológico se mantuviera en color verde (Campeche, Chiapas y Sonora) y en donde se hubiese vacunado a todo el personal docente (Campeche) y que, burocracia más o burocracia menos, el resto quedaría en un suspenso indefinido (va para largo, opinarían expertos de MEJ0REDU), salvo en el Estado de Campeche, entidad que cubre con dos de los requisitos establecidos por un equipo interinstitucional SEP-Salud y que, presuntamente, realizaría a partir del 8 de marzo, una consulta entre personal docente, madres y padres de familia y alumnos interesados o no, por el regreso a clases presenciales siempre y cuando cumpla con las condiciones sanitarias establecidas “en los protocolos publicados en el Diario Oficial de la Federación del pasado 5 de junio 2020”.

El retorno físico a los salones de clase que en Campeche ocurriría tras el primer receso escolar del año en curso, estaría sujeto al resultado de las opiniones de los sectores mencionados. No obstante, la discusión sobre este tema se extendería a algunas entidades más a las que te mencionara en el párrafo anterior como: San Luis Potosí, Coahuila y otras localidades, entre ellas, la Ciudad de México; lugares en los que algunas instituciones de financiamiento privado se convirtieran en la punta de lanza, pro retorno a clases en la modalidad presencial -algunas por intermedio de juicios de garantías- que apoyan acciones que pronto querrían imitar escuelas públicas y que ya realizan de motu propio, varias y varios docentes al servicio del Estado, incluidos instructores comunitarios de CONAFE, quienes de por sí entregan cuadernillos de actividades periódicamente.

Otros de los temas que despiertan tu interés se relacionan por un lado, con la entrega del pliego petitorio 2021, la instalación de la comisión mixta que palomearía el incremento al salario y a las prestaciones que disponga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la caravana motorizada que con cargo a la CNTE realizarían, a partir del 22 de marzo, maestras y maestros de Chiapas a los que se sumarían docentes de las entidades de Michoacán y por otra parte, con la promoción que realizaría la SEP para “que las y los alumnos cuenten con ambientes digitales seguros”; información publicada en el Boletín No. 53 de fecha 3 de marzo de 2021, asunto que ocupará las siguientes líneas.

La participación de Delfina Gómez Álvarez, titular del despacho educativo de la actual administración, en la “Jornada Internet seguro para todas y todos 2021”, daría pie para que las autoridades educativas se pusiesen las pilas y más allá de las declaraciones rimbombantes, se aplicaran en un tema trascendente para la seguridad de las niñas, niños y adolescentes, quienes a partir del 23 de marzo del 2020 y hasta el día de hoy, 22 de marzo del 2021 cumplirían un año de arraigo domiciliario merced del Acuerdo número 02/03/20 “por el que se suspenden las clases […]” de manera presencial, publicado el 16 de marzo en el Diario Oficial de la Federación y recibirían sus clases en la modalidad no escolarizada (en línea).

Sin asomo de autocrítica, la SEP enfatizaría en ese foro la promoción de acciones para el uso seguro de los medios digitales, sin que las comunidades escolares recibieran instrucciones al respecto, por lo menos en la entidad en la que radico. Una breve consulta con personal directivo y de supervisión escolar corroboraría ese pendiente Gracia, a pesar de que las y los escolapios han sufrido agresiones e intrusiones en los salones virtuales atribuidas, cuando éstas suceden, a sus propios compañeros, docentes y personas ajenas a los grupos de clase. Por otra parte, docentes y padres y madres de familia señalarían que son presa fácil de la delincuencia cibernética, transgresores que les expolian de sus ahorros y de la tranquilidad de sus hogares e incluso les han robado su identidad; delitos crecientes producto de la bancarización forzada que los dueños de la banca comercial y la SHyCP, promueven a toda costa, bancarización que propicia el incremento de delitos del fuero común y del fuero federal; atropellos que no podrían ser realizados sin la complicidad de las instituciones de crédito depositarias de datos personales que circulan por el mundo virtual como Pedro por su casa y de los que se lavan las manos.

El boletín de referencia atribuiría “recomendaciones [que] desarrollen un sentido de ciudadanía digital responsable, a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC) de la dependencia”. No obstante, dichas encomiendas a las que aludirían, no se encuentran entre los servicios que publicitan: ventanilla única, emisión de dictamen técnico, control de gestión, ni tampoco forma parte de sus atribuciones (http://www.sep.gob.mx/es/sep1/dgtic). Sí en cambio, madres, padres de familia, niñas, niños y adolescentes contaran con una Guía de Ciberseguridad para el uso de redes y dispositivos de telecomunicaciones en apoyo a la Educación, elaborada en agosto de 2020 por la Secretaria de Comunicaciones y Transporte, en la que adicionalmente alertarían sobre “las amenazas más frecuentes de ciberseguridad para la comunidad educativa”, incluidos temas como el sexting (y otros similares) y pondrían a disposición de las comunidades escolares un directorio de sitios especializados en la materia.

Entre los temas que me sugirieras Gracia, el de la ciberseguridad tiene una connotación muy particular y merecería un seguimiento muy puntual; no solo respuestas coyunturales, ante las denuncias que por acoso sexual, difundieran en redes alumnas del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (https://www.e-consulta.com/nota/2021-03-19/ciudad/alumnas-del-cenhch-y-prepa-buap-denuncian-acoso-en-instagram), y que pareciera que la autoridad educativa, solo busca atajar el balón que yace al fondo de las redes.