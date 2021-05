Amancio Orta, 43 años de habitar y vivir el teatro.

Del teatro independiente al universitario, pasando por la ahora extinta compañía estatal, Orta es un referente para el teatro en Puebla.

Médico de formación, el teatro fue siempre su propósito de vida. “Soy una persona que no se conforma con vivir sólo una vida, entonces por eso elegí el teatro para vivir varias”, dijo en una entrevista publicada en la web.

- Anuncio -

En su hoja de vida se cuentan más de 250 obras teatrales: La calle de las pasiones, una versión libre de Otelo de William Shakespeare; El beso de la mujer araña o Las Criadas, son algunas de ellas.

Su labor ha sido reconocida con múltiples reconocimientos como mejor actor, mejor director y mejor obra de teatro en muestras estatales de teatro, a la par de recibir galardones a nivel nacional e internacional.

“El teatro no lo hacemos para contar historias, si no para cambiar vidas”, escribió el propio Orta en su Instagram, en medio de la contingencia que aún no termina y que le ha llevado a actuar y ser dirigido a través de la web.