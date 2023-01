Amacuilécatl, el altar de los Pies

Siempre acabamos llegando

a donde nos esperan

José Saramago

Hace ya unos siglos que la tendencia de la modernidad nos ha impulsado a desvelar a la naturaleza de aquellas visiones sagradas donde los elementos que conformaban al mundo eran considerados deidades. Dioses en lugar de objetos, recursos o materias primas. Sin duda en todos esos siglos se esgrimió un discurso amparado en los grandes avances de la ciencia. Así; por ejemplo, entendimos que el agua sigue su ciclo en vez de pensar que es el beneplácito de un Dios o su ira, el cielo, la tierra, los océanos, plantas y animales pasaron a ser también sujetos de estudio dejando atrás su anterior sacralidad y su veneración.

Las montañas no son una excepción, se volvieron hitos de grandes conquistas. Llegar a la cima se tornó el objetivo de la misión, las expediciones comenzaron a ser cada vez más populares y a ampararse en el discurso de un hombre que es superior a la naturaleza y que por tanto, la conquista poniendo sus pies por encima. Como si esos pies y ese hombre no fueran también naturaleza. Fueron incesantes los asedios a la montaña, parecía que con cada hombre que hacía cima su sacralidad mermaba.

Sentados aquí en la cima de la Amacuilécatl, una de las cumbres de la Iztaccíhuatl, contemplamos de cerca lo que no puede tratarse mas que de un ser divino. La cumbre tiene la forma de un abanico rocoso, amurallado en color del bronce y en la cúspide tenemos -si queremos ser justos- un perfecto altar desde el cual podemos mirar la cara sur de la Iztaccíhuatl. La cumbre de la Amacuilécatl (en náhuatl “donde moran las cinco aguas”) alcanza los 4,741 msnm. Se trata de un recorrido de más de 12 kilómetros y poco más de 9 horas.

Para llegar hasta la cumbre hemos transitado por diferentes terrenos, empezando por un sendero bien marcado que se interna en los pastizales y va encarando una pendiente cada vez más pronunciada. Después llanos de arena que se desliza debajo de nuestros pasos, parece que si deseamos avanzar hay que dar una muestra de ser merecedor de tal gloria. Después de todo, la Amacuilécatl es la cumbre que representa los pies de la Iztaccíhuatl. Por tanto, vamos a emprender un acercamiento a una Diosa, a una divinidad hecha mujer y hecha roca. Este es un altar de la naturaleza, construido hace eones para que los hombres contemplemos la inmensidad de la naturaleza y la divinidad hechas montaña.

Empezamos la caminata al filo de las 9:30 de la mañana, más que una caminata es una peregrinación, más que conquistar la cumbre venimos a venerarla. Hoy quiero ver de frente a un Dios. Y pedirle su protección mientras me acerco a sus altares. Vamos enfilados: Paty, Jorge, Jessy, Pepe, Masiel, Alicia, Alma y W. el primer encuentro con la montaña es siempre un tipo de knockout; mientras en la ciudad puedes moverte con relativa facilidad y soltura, en la montaña, en presencia de una Diosa, no puede sino reconocerse la debilidad. Las piernas pesan, la agilidad disminuye, el aire es más grueso y difícil de aspirar, dar un paso requiere un esfuerzo similar a correr 100 metros.

Inmersos en nuestra cotidianeidad hemos normalizado todo aquello que nos vuelve seres de naturaleza. La vida de las ciudades está enmarcada en aquel principio de progreso que considera a la naturaleza como primitiva y exterior al hombre. Hace siglos que como civilización emprendimos un camino basado en la escisión de la naturaleza como símbolo de modernidad.

La ciencia descifró al planeta, a las distintas especies y también a nuestros cuerpos, pero a cambio, arrebató de todo ello la sacralidad de una existencia que va más allá de la faceta material de los objetos. Allá donde vemos naturaleza vemos un recurso, allá donde vemos un cuerpo no vemos sino un objeto, productor, obrero o consumidor. Allá donde vemos una montaña sólo pensamos en la cumbre -para conquistarla-, para alcanzar la victoria. Occidente ama las victorias y el éxito por sobre todo; no habría victoria más grande que alcanzar los techos del mundo, poner la cabeza por encima de todo. Pero no puedes conquistar una montaña, como no puedes conquistar a un Dios.

Cuando algo tan esencial como respirar nos falta, nos damos cuenta de los lejos que hemos vivido de la nuestra propia naturaleza, de lo elemental que resulta la presencia de oxígeno a nuestro alrededor. La montaña no tira la bolsa de valores, ni te despide de tu empleo. La montaña simplemente te quita el oxígeno. Los Dioses están recibiéndote y quieren que aprendas que, sólo reconociendo tu debilidad, se revelará tu verdadera fuerza.

Si quieres encontrar a Dios entonces deberás aproximarte a él con humildad, con la consciencia de que tu camino ha sido complicado, pero tu voluntad ha sido mayor. Más allá del dolor y del cansancio, más allá de la abdicación y de la posibilidad de una derrota, encontramos nuestra naturaleza que es la más grande de nuestras fortalezas. Ahora valoramos algo que normalmente no apreciamos, algo simple: respirar.

El ascenso continúa, es nuestro derecho, pero hay que ganarlo, la batalla no es contra la pendiente, contra el camino, o contra el aire, no es una batalla contra la naturaleza. Es una batalla de naturaleza, una batalla interior. Dios nos está probando, la montaña nos observa y nos reconoce, dentro de nosotros una llama titilante respira y se ensancha, somos fuego y ardemos. Nuestro fuego nos empuja un paso más, diez pasos más, un kilómetro más. No se conquista una cumbre, se conquista uno mismo.

Conforme avanzamos vamos haciendo paradas para hidratarnos, en esos minutos de descanso miramos en todas direcciones, particularmente este ascenso es observado por el Popocatépetl, que nos acompaña durante toda la ruta; es un Dios receloso de su amada que no fácilmente aprueba que rosemos los pies de su Diosa. Las rocas del camino ya no son rocas solamente, son pequeños refugios donde reposamos, incluso en el camino cruzamos un arroyo donde la temporada deja ver el agua convertida en hielo. ¿cómo puede el líquido volverse sólido? Por ahora esquivo las respuestas que pueda ofrecer la física. La montaña ha dejado que prosperen las flores del hielo, verlas es un buen augurio, podemos seguir adelante.

Después de casi 3 horas tomamos una pequeña travesía entre las rocas de un collado, hay que avanzar sobre un filo pedregoso e inestable, hay hielo entre los muros que tocamos y debajo de nuestros pies, el musgo está congelado. Es uno de los momentos más emocionantes y peligrosos, perder el equilibrio en este punto puede derivar en un accidente de proporciones incalculables. Pero si alzamos la vista algo más hacia adelante, ya se alcanza a ver la arista y la icónica figura de “la rana”. Una formación que hace honor a su nombre por su singular estructura.

Esta es la mitad del camino, haremos una breve pausa para comer lago y calcular las posibilidades de continuar la peregrinación. Afortunadamente el día nos sonríe, hace buen clima, cielos despejados y sin vientos, la montaña se encuentra tranquila y dispuesta a recibirnos. Hasta donde nos lo permita reclamaremos nuestro derecho al ascenso. Hasta donde nuestras propias barreras no se impongan y resuene una voz en nuestra mente repitiendo “no puedo más”. Entonces habremos ascendido a la cumbre, al altar; pero, sobre todo, habremos ascendido dentro de nosotros mismos. Ese siempre ha sido el verdadero derecho al ascenso.

Ahora nos espera un valle de arena y piedra, al frente se yergue la cara sur de la montaña, una breve frontera que nos separa de la cumbre; muros altísimos de rocas al rojo, no es cobalto, es rojo sangre; manchones de batallas sostenidas entre dioses de los que aquellos muros han sido escenario. Seguimos esos caminos. Una sensación flota entre nosotros, este camino tantas veces recorrido por otros hombres, conduce al altar de una Diosa, pero la montaña es la Diosa. Somos como una de estas rocas que mudas frente al tiempo resguardan el camino, a los viajeros y a la misma montaña. No se trata de combatir a la montaña, sino de ser uno con ella.

Hacia las tres de la tarde tomamos la última parte de nuestro recorrido, una inmensa rampa de arena es el obstáculo a superar. Dar un tropezón resultaría mortal, no se alcanza a ver el fin de la rampa y ya estamos a 4,000 msnm. La vista es impactante, el Popocatépetl no ha dejado de mirarnos y de exhalar el humo de su tabaco; ha sido un compañero silencioso que nos recuerda que hay belleza delante y detrás de nosotros. Al avanzar en la rampa clavamos bien las botas, pateamos la arena para afianzarnos, los bastones brindan equilibrio, compactamos nuestro paso.

Al final de la rampa nos espera un muro de rocas elevadas, la mejor parte del recorrido, el cierre perfecto de una caminata espectacular. Para ascender necesitaremos de las manos, escalar es por mucho el broche de oro de esta aventura. No sólo nos hemos adentrado en esta catedral hacia el altar, nos hemos postrado ante sus muros y ahora vamos a venerarlo con las manos. Sintiendo la roca con la piel de cada dedo, la montaña se percibe interminable, compleja, profunda en las raíces de la tierra de los tiempos. Extendemos las manos sobre cada agarre y la sensación se parece a cuando alguien te sostiene para que puedas levantarte. La montaña acepta nuestro peregrinar. Estamos en el altar-cumbre.

Detrás del altar se aprecia la inmensidad de la montaña, detrás del abanico que conforma la cumbre, hay un precipicio de una profundidad incalculable. Las rocas nos protegen a los flancos, a nuestras espaldas nuestro compañero de toda la jornada, el Popocatépetl, su forma intransmutable irradia paz. Frente a nosotros la Diosa Iztaccíhuatl, sus rodillas, una fracción del estómago y más allá casi a donde no alcanza la vista: el pecho. Su corazón-cumbre.

Ofrendamos nuestros pasos y nuestra fuerza, la voluntad de avanzar y de ascender, la resistencia a la abdicación, la aspiración a ver de cerca a nuestra Diosa. Y ofrendamos también toda la comida que cargamos en las mochilas y como somos también ahora parte de la montaña, ingerimos todo con vehemencia, porque harto fue el desgaste y nos queda todavía medio camino por recorrer. Hemos llegado a la cumbre al filo de las 14:30 hrs. Disfrutamos la cumbre, la vista, la compañía y, sobre todo, ese pequeño momento de gracia por convivir con una naturaleza que extrañamos y en la que nos reconocemos.

Cada paso ha sido una prueba. Cada muro superado un talismán. La proeza de alcanzar la cumbre sólo existe como el medio para contemplar aquello que sentimos arrebatado por el triunfo del progreso, de modernidad. En nuestro afán de naturaleza hemos contemplado algo extraordinario. Reclamamos una tierra animada por la fuerza de los Dioses. Junto a nuestro derecho al ascenso, reclamamos la reivindicación de la naturaleza, de nuestros ríos, océanos, bosques, reclamamos la reivindicación de nuestras montañas. No son trofeos, son Dioses.

