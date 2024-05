Alza la voz para exigir justicia Valentín Cubillas, hijo de la empresaria asesinada en Tehuacán

Valentín Cubillas, hijo de Elsa Romero, empresaria asesinada en Tehuacán, lamentó la insensibilidad institucional que priva en la Fiscalía General del Estado (FGE), que calificó como la industria de muerte, esto al detallar las exigencias monetarias en que incurre el personal para hacer entrega de los cadáveres que son remitidos a esa dependencia.

Señaló que la inseguridad ha ido en aumento en el municipio que ha quedado a merced de la delincuencia sin que las autoridades muestren acciones para contener esa situación, por lo que exigió que “si no pueden que renuncien”.

Manifestó su inconformidad al detallar el proceso que enfrentó para que le fueran entregado el cuerpo de su progenitora expresando que “pasé todo un calvario para que me fueran entregados los restos mortales de mi mamá”, pero al mismo tiempo fue testigo del abuso del personal de la FGE que actuó con total inhumanidad con gente de escasos recursos.

“Tal pareciera que también, valga el sarcasmo la industria de la muerte es un jugoso negocio, donde las autoridades de una manera voraz, cínica, descarada, deshumanizada atienden a la gente”, cuestionó esa forma de proceder de las autoridades indicando que es inaceptable que se siga con esa forma de actuar de quienes tienen el deber de atender a la población, sobre todo en momentos tan dolorosos como es el hecho de la pérdida de un ser querido.

A los ciudadanos les pidió no deshumanizarse, pues consideró que ningún hogar debería estar de luto producto de la violencia, “no puede haber más derramamiento de sangre en Tehuacán, no puede haber más luto en Tehuacán, no puede haber más violencia en Tehuacán”.

Expuso que pedir que las autoridades actúen para poner un alto a los delincuentes no es una exigencia para una sola persona sino por el bien de todos los tehucanenses, por lo que solicitó que la ciudadanía unirse en esa acción.

Para Valentín Cubillas el dolor por el que atraviesa su familia es algo que ningún hogar tiene que sufrir, por lo que pidió que la gente se una para alzar la voz y a la vez “a que aprendamos nuevamente a ser humanos, solidarios y estar cuando se necesite, que ante cualquier llamado que nos haga quién sea, cómo sea en aras de justicia o de ver un Tehuacán mejor, no hagamos oídos sordos”.

Finalmente consideró que la exigencia de detener el avance delictivo en el municipio es algo que los gobernantes deben atender de inmediato y dar una solución y “si no pueden que renuncien”.