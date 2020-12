Alza la mano Álvaro Alatriste, quiere ser nuevamente presidente municipal de Tehuacán

Álvaro Alatriste Hidalgo, pretende nuevamente ser presidente municipal de Tehuacán, así lo informó tras registrarse para el curso que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) impartirá a los aspirantes a candidaturas, con miras a la elección del próximo año.

Los planes del grupo priista de Alatriste Hidalgo cambiaron tras el reciente deceso del líder transportista, Santiago Mendoza Tierra, a quien impulsaban para la candidatura, pero al fallecer Álvaro decidió tomar la iniciativa para ir por la candidatura tricolor.

Según dijo, ciudadanos y militantes de su partido lo motivaron para participar en la contienda interna del PRI, por lo que va a tomar el curso, ya que se trata de un requisito de ese partido, motivo por el cual acudió ayer a registrarse ante el Comité Directivo Estatal (CDE).

Alatriste Hidalgo fue presidente municipal de Tehuacán, en el período 2002-2005, intentó repetir en el 2014, pero una habilitación se lo impidió, pero impulsó a su esposa, Ernestina Fernández Méndez, quien logró el triunfo y se convirtió en la primera mujer en ocupar la Presidencia de Tehuacán.

El aspirante manifestó que cuenta con experiencia en el ejercicio del gobierno, algo que para el municipio es necesario porque se necesita una persona que no llegue a experimentar o aprender.

Para Álvaro Alatriste, el hecho de haber sido ya presidente municipal no representa una desventaja, sino que le coloca con mayor posibilidad de repetir en el cargo debido a que la ciudadanía conoce su trabajo y está convencido de que la gente tiene buena imagen de su labor.

Refirió que hay varios problemas que aquejan a Tehuacán, siendo uno de los más fuertes el de la inseguridad, lo cual afecta a toda la población y se requiere de un trabajo certero para atender ese aspecto.

Será el próximo mes cuando acuda a recibir el curso y posteriormente esperará a que el tricolor marque los tiempos para lanzar la convocatoria a la elección interna donde el ex alcalde está dispuesto a participar, para ello, expresó, ya cuenta con personas que le brindan su apoyo no únicamente dentro del PRI , sino también entre ciudadanos que no pertenecen a partidos políticos.