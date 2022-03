Alza de maíz y gas, principalmente, ocasiona cierre de mil 200 tortillerías; las que subsisten elevaron el precio 13%

Aproximadamente mil 200 tortillerías han cerrado en el último mes en el estado de Puebla, al no poder enfrentar los encarecimientos en insumos, sobre todo el de maíz y gas; mientras que las que subsisten han comenzado a incrementar el precio del alimento en un promedio de 13.3 por ciento, así lo dio a conocer Elvira Blanco Sánchez, representante en Puebla de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y de la Tortilla.

En entrevista telefónica con La Jornada de Oriente, indicó que los costos comenzaron a elevar significativamente a partir de que Rusia ingresó a territorio ucraniano.

Comentó que la tonelada del maíz ya está llegando a los 8 mil 800 y 9 mil pesos, dependiendo de la calidad.

Previamente estaba en el rango de 7 mil 200 a 7 mil 500 pesos, lo que significa que ha aumentado cuando menos 20 puntos porcentuales.

La representante comentó que el que más utilizan es el “chato”, es decir el Sinaloa, y es precisamente este el que se encuentra más caro.

A los incrementos mencionados se suma el alza en gas LP, mismo que antes que de los rusos entraran a Ucrania se encontraba, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en 11.81 pesos por litro en la zona metropolitana de Puebla, mientras que para la presente semana el máximo es de 13.42 pesos, lo que se traduce en aumento de 13.6 por ciento.

El plástico para envolver las tortillas pasó de 260 a 430 pesos el rollo de mil 500 metros, es decir que elevó 65.4 por ciento; y el papel estaba en 21 pesos por kilo y ahora se los venden a 30 pesos, lo que se traduce en alza de 42.8 puntos porcentuales.

El aceite para la maquinaria que ocupan lo adquirían a 65 pesos por litro y ahora en 120 pesos, lo que implica crecimiento de 84.6 por ciento; y el bulto de 25 kilos de cal, de 85 pesos pasó a 105 pesos, es decir que elevó 23.5 por ciento.

Mientras que la gasolina regular se podía encontrar a principio de año en una media de 20 pesos, y ahora está en 21.50 aproximadamente, por lo que se paga 7.5 por ciento más, en promedio.

Ante toda esa situación alrededor del 10 por ciento de las poco más de 12 mil tortillerías que hay en la entidad tuvieron que cerrar sus puertas en los últimos 30 días, confirmó Elvira Blanco.

Ello generó que se perdieran entre 2 mil 400 y 6 mil empleos, ya que cada establecimiento ocupa entre dos y cinco personas para poder operar.

Pero también ocasionó que los industriales de la tortilla tuvieran que ajustar el precio en un promedio de 13.3 por ciento, eso significa que quienes la vendían a 15 pesos ahora ya la expenden dos pesos más cara, aunque no hay un estándar porque cada establecimiento elevó con base en sus propios costos.

Elvira Blanco subrayó los industriales de la masa y la tortilla viven momentos de incertidumbre, pues los precios de los insumos que ocupan están cambiando de un momento a otro y es difícil encontrar ayuda para contener los aumentos.

Expuso que de igual forma es complicado llegar a acuerdos con los comercializadores de maíz o que el gobierno federal pueda intervenir para controlar los precios, ya que estos también dependen de la Bolsa de Chicago.

“Aparte de que sufrimos mucha competencia desleal por tanto negocio que hay aquí en Puebla, el precio que se subió de todos los insumos sí es preocupante, están trabajando, digamos saliendo en tablas, no hay utilidad, nosotros lo sentimos también. Los consumidores resienten el impacto, no nada más es una sola cosa, todo se ha subido, azúcar, aceite… Ahorita no hay ningún esperanza de que podamos nosotros encontrar algo que nos ayude a palear esta situación, hemos buscado ya desde que empezó la pandemia, hemos tocado puertas y no hay el interés o dicen que no hay recurso”, declaró.

La representante de la cámara comentó que una alternativa para minimizar el impacto del alza en el kilogramo de tortilla sería que la federación aplicará subsidio a este alimento.

Pero recordó que por las pláticas que han tenido con los representantes de ese nivel de gobierno, no hay posibilidad de ello.

Blanco Sánchez opinó que solo cuando el impacto para las familias ya sea muy alto, probablemente las autoridades intervendrán.