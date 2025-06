El dibujo es la génesis de la obra, afirma Álvaro Santiago al mostrar 25 años de labor

“El dibujo es la génesis de la obra”, afirma Álvaro Santiago (30 de enero de 1953), maestro dibujante para quien el trazo, la línea y el boceto constituyen el germen de la obra que será mayor. No obstante esa premisa en la cual ha trabajado con disciplina en las últimas décadas, sabe que hoy en día jóvenes artistas o creadores en formación “no dibujan”, pues para ellos todo es inmediato, con base en lo virtual o la tecnología, “pero agarrar el lápiz y la barra no se les da, o no quieren o no pueden, o no se acostumbra”.

Desde este jueves 19 de junio, bajo la curaduría de Marie France Desdier, el pintor “poblano nacido en Oaxaca”-como él mismo se describe- exhibe en el Museo UPAEP alrededor de 70 obras como parte de la exposición El silencio de lo cotidiano, en la que revisa 25 años de su trabajo como artista.

“Son 25 años que ya cuentan. La exposición es una mirada hacia atrás del quehacer dibujístico que he realizado toda mi vida pues todos los días tengo que hacer un dibujo: grande, chico o pequeño. Hay dibujos de 1980 a este año: de un mural en Saltillo, de otro proyecto fallido en Oaxaca, bocetos, cuadernos, hojas sueltas y pedacitos de papel en técnicas como carbón y la tinta. Es algo íntimo después de 25 años”, describe el dibujante.

Durante una entrevista, señala que muchos coleccionistas e incluso el público en general conciben al dibujo como “un arte menor”, pues pareciera que necesitan “color, monumentalidad, escultura, cuadros grandes”.

No obstante, dice convencido, sabe que “los verdaderos artistas dibujan”, y si bien hay algunos que no lo hacen, la mayor parte de los creadores sí.

“Esta exposición tiene la intención de que vean que sí se puede hacer el dibujo, pese a que no tenga un gran mercado y en mi caso no haya tenido alguna beca –institucional-, pues mi mayor beca ha sido vender un cuadro”.

Reflexivo, relata que en su caso siempre carga un block cuando anda en la calle, cuando viaja, para dibujar sobre él. Compara que es acaso lo mismo que hace un escritor que también trae su cuaderno y al oír una frase en la calle, la anota, se la lleva a su estudio, la guarda y en algún momento la toma porque sabe que le servirá para algo más o por lo que genera alguna idea. “Es lo mismo en el dibujo: los bocetos que hago cuando viajo, salgo o ando en la calle, o sentado leyendo el periódico, tomo nota y luego de ahí empiezo a sacar dibujos más terminados, generar una idea, y de ahí parte la obra formal”.

Relata que hace años le hicieron notar que era un artista disciplinado, algo en lo que él no había caído en cuenta. “Yo me paro, dibujo, pinto. Eso se transforma en la disciplina y me doy cuenta en que he avanzado, en cuadros que salen. Es algo intuitivo, no razonado, porque si lo hago no voy a algún lado”, dice con humor.

Para Álvaro Santiago, el título de El silencio de lo cotidiano le remite a “estar sentadito, inmerso en la cotidianidad, abstraído”, sacando ideas que andan revoloteando en su mente no obstante no encuentran un canal para verterse en un papel.

Para la curadora Marie France Desdier, al encontrarse con el trabajo del artista, fue percatarse que la génesis era el dibujo y de ahí éste podía irse a la escultura, a un mural, a una pintura. “El trabajo del bocetaje deja ver que su lenguaje no era el mismo que tiene ahora, es un proceso de entender lo que a veces las palabras no alcanzan a decir, de lo que se hace a través del dibujo, de sus ejercicios de bocetaje y de cuadernillos con un dibujo diario”.

También en entrevista resalta que la exposición propone que el dibujo, como su título, puede apreciarse en silencio, viéndolo a detalle, tratando de entender lo que sucede en la imagen que el artista presenta, quien trata de decir algo, sin necesidad de hablar el mismo idioma que su espectador. “Las ideas que trae el maestro, las comunica de esta forma: en silencio”, afirma.

Sobre la selección de obra, la curadora invitada del Museo UPAEP señala que hay cerca de 70 obras, terminadas y en proceso, entre las que se incluye un tablero de ideas en las que Álvaro Santiago comenzó a poner sus dibujos y del cual se desprenden otras. “No sólo fue entender la génesis del dibujo, sino ver la obra que tiene, pues el maestro hace escultura, pintura, arte objeto, talavera, ilustración de libro e intervención, un sinfín de recursos materiales. El mundo de Álvaro Santiago es vasto no sólo en la técnica sino en el contenido”, dice convencida.

La exposición El silencio de lo cotidiano estará disponible hasta el 4 de octubre en el Museo UPAEP, ubicado en la 11 Poniente número 1916, en el barrio de Santiago. La entrada es gratuita para todo público, y el horario es de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y sábados de 10 a 16 horas.