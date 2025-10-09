Jueves, octubre 9, 2025
Política

Álvarez Máynez le abre las puertas de MC al exalcalde de Puebla Eduardo Rivera

Afirma que el panista tiene una buena relación con Dante Delgado, fundador del partido naranja

Jorge Álvarez Máynez presentó su libro y anunció apertura a Eduardo Rivera para MC en Puebla.
Foto: Es Imagen
Efraín Núñez

Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) le abrió las puertas de este partido político al exalcalde de la ciudad de Puebla, Eduardo Rivera Pérez,  quien   tiene una buena relación con el fundador de la agrupación naranja, Dante Delgado Rannauro.

Al presentar su libro “México Nuevo”, en el auditorio de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, el excandidato presidencial afirmó que el excandidato panista a la gubernatura, Eduardo Rivera, es bienvenido en Movimiento Ciudadano.

Álvarez Máynez subrayó que Rivera Pérez mantiene comunicación y afinidad con Dante Delgado y otros cuadros relevantes del partido naranja, motivo por el que ve viable su posible incorporación. Tras su ponencia, el dirigente de MC descartó la alianza con el Partido Acción Nacional para la contienda de 2027, aunque dejó abierta la posibilidad de coaliciones con institutos políticos de carácter local.

El político expuso que las alianzas partidistas a nivel nacional han quedado limitadas a simples acuerdos para el reparto de posiciones públicas, por lo que Movimiento Ciudadano apuesta por modelos de gobierno de coalición. Destacó que su partido experimentó un crecimiento visible durante los procesos electorales federales y extraordinarios en Puebla, aunque consideró que no se respetó el voto logrado por MC en municipios como San Martín Texmelucan.

Álvarez Máynez mencionó que la conformación de concejos municipales en ayuntamientos con triunfo de MC, como Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, responde a la inquietud de otros actores políticos ante el avance de MC. En estos municipios, antes gobernados por los Uruviel, Ramiro y Giovanni González —actualmente presos por presuntos lazos delictivos—, el dirigente nacional defendió la actuación de su partido, asegurando que MC representa una opción política en ascenso a nivel estatal.

Temas

