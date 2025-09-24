Miércoles, septiembre 24, 2025
Alumnos piden destitución de directora del Tecnológico de Texmelucan

Estudiantes protestan frente al ITNM Texmelucan en demanda de transparencia y justicia laboral.
Isaí Pérez Guarneros

Alrededor de 50 estudiantes del Instituto Tecnológico Nacional de México, campus San Martín Texmelucan, realizaron una manifestación este miércoles frente a las instalaciones para denunciar una serie de despidos arbitrarios de docentes, los cuales, afirman, fueron ejecutados por la directora Dulce Reyes Quiroz. La inconformidad surgió luego de que personal de seguridad impidió el acceso al profesor Jesús López Muñoz, jefe de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, quien habría sido cesado sin explicación.

La Secretaría de Educación Pública fue informada por los manifestantes que algunos alumnos fueron amenazados con reprobación por parte de la dirección si participaban en la protesta. En respuesta, la SEP instaló una mesa de diálogo y aseguró que no habrá represalias.

El propio López Muñoz explicó que días antes se le notificó su remoción como jefe de carrera, pero nunca como docente. La mañana del miércoles, personal de seguridad le negó la entrada y le informó que había sido dado de baja. El maestro señaló que en meses recientes otros profesores fueron también despedidos y sustituidos por allegados a la directora.

El académico, quien exige su restitución o liquidación conforme a la ley, aún no recibe respuesta oficial. Alrededor de las 10 horas, la protesta se intensificó y, dos horas después, representantes de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP y la directora se reunieron con los estudiantes inconformes en las oficinas administrativas.

Los alumnos entregaron un pliego petitorio donde acusan a Dulce Reyes de ausencias recurrentes para participar en actos políticos ajenos al instituto, recordando su paso como regidora de Desarrollo Urbano y Obra Pública durante la administración de la alcaldesa Norma Layón (2021-2024). También demandaron la rehabilitación de sanitarios, ampliación de la red de internet y transparencia en el manejo de los 950 mil pesos asignados al plantel, además del reconocimiento oficial a la Asamblea Estudiantil.

Hasta el cierre de edición, el diálogo seguía en curso, pero los inconformes consideran un avance la apertura del proceso de negociación por la SEP.

