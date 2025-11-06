Alumnos en paro del ITSSN denuncian nuevas amenazas con armas de fuego

Tehuacán. – Nuevamente alumnos en paro estudiantil del Instituto Tecnológico de la Sierra Negra (ITSSN) dieron a conocer que fueron víctimas de actos intimidatorios por sujetos armados quienes se presentaron en la institución y otra persona más que les tomó fotografías, lo que siembra el temor de que se trate de personas enviadas para atemorizar a los paristas que llevan más de tres semanas con la toma del edificio exigiendo la destitución de la directora Cecilia Valeria Pineda Cruz.

De acuerdo con los estudiantes, este hecho de amenaza se dio el pasado miércoles 5 de noviembre, alrededor de las 13:45 horas, cuando un grupo de estudiantes se resguardaban del calor en un comercio cercano al campus, desde donde se percataron de la llegada de una alumna del plantel que llegó acompañada por tres personas no identificadas, de las cuales dos portaban armas de fuego, por lo que policías que resguardan la zona sugirieron a los alumnos mantener distancia para no correr riesgos.

Resaltaron que el conflicto y el paro estudiantil es algo de lo que los alumnos ya tienen conocimiento, por lo que se descarta que esas personas hayan llegado a hacer algún trámite o la entrega de documentos. Además, indicaron que cuando los uniformados pidieron a los individuos armados identificarse y justificar su presencia, estos reaccionaron de forma alterada y se retiraron del lugar sin mostrar ninguna orden judicial o documento que justificara su presencia en ese sitio.

Minutos más tarde arribó otra camioneta color blanco de la que descendió una persona que inmediatamente comenzó a tomar fotografías a los estudiantes en paro, actitud que fue interpretada por los alumnos como una clara acción de amedrentamiento dirigida a doblegar el movimiento de protesta. Sobre todo porque recordaron que no es la primera amenaza con armas de la que son objeto, pues algo similar ocurrió cuando recién tomaron las instalaciones.

Las razones fundamentales del paro, que ha afectado a cerca de mil alumnos, giran en torno a una serie de irregularidades atribuidas a la directora Pineda Cruz, motivo por el cual la principal petición es su destitución inmediata por acusaciones que incluyen el uso político de la institución, la colocación de personas sin el perfil adecuado en puestos clave, presuntos actos de represión, y obligar a la comunidad a asistir a eventos partidistas.

Además, los paristas han señalado que la directora supuestamente carece del perfil profesional entre ellos el título de ingeniería o área afín que exige la normativa para ocupar el cargo, por lo que insisten en que su nombramiento está fuera de lugar.

La falta de diálogo efectivo y la dilación en la atención de las demandas han sido una constante desde el inicio de la protesta a mediados de octubre, aunque el gobierno del estado aseguró en un comunicado reciente que está en diálogo con los jóvenes hasta el momento ellos se mantienen en la toma del edificio a la espera de que realmente se logre un acuerdo, empezando por la destitución de la directora.

