Alumnos del Tecnológico de Ajalpan presentan queja ante la CNDH

Alumnos paristas del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, presentaron una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), registrada con el folio 2025/117543, en la que solicitan medidas cautelares por presunto hostigamiento, censura y amenazas dentro del plantel.

El conflicto se agudizó tras diez días de huelga. A través de un comunicado difundido en redes sociales, el movimiento estudiantil acusó al director estatal de Universidades y Tecnológicos, Alberto García Hernández, de actuar como “mediador” sin resolver el fondo del problema.

Los alumnos señalaron que el funcionario ha protegido a la directora Cecilia Valeria Pineda Cruz, a quien acusan de irregularidades y hostigamiento.

Ante la falta de respuesta, los estudiantes

En un mensaje difundido en Facebook, los educandos denunciaron: “Llevamos 10 días tomando el Tec de Ajalpan y nadie nos escucha.

El director estatal de Universidades y Tecnológicos, Alberto García Hernández, ya vino tres veces… solo a dar largas, mentir y cubrir a la directora.

“En la primera mesa de diálogo, él mismo dijo que no era la persona indicada para resolver el conflicto,

pero ahí sigue, jugando al mediador mientras protege a quien ha destruido la confianza y la paz dentro del plantel.

“Ya basta de simulación. Están encubriendo a la directora, y todo este teatro solo busca ganar tiempo y apagar la protesta.

“Por eso fuimos más arriba. Metimos queja formal ante la CNDH, exigiendo medidas cautelares por hostigamiento, censura y amenazas dentro del Tec. El caso ya está registrado: Folio 2025/117543.

“Nosotros seguimos firmes.

Ellos siguen mintiendo.

Y si creen que con silencio o miedo nos van a detener…

se equivocan”.