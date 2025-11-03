Alumnos del Tecnológico de Ajalpan exhiben que directora carece de perfil y acusan que fue impuesta por nepotismo

Estudiantes del Instituto Tecnológico Nacional de México Campus de Ajalpan (TecNM) cuestionaron el nombramiento irregular de la directora Cecilia Valeria Pineda Cruz, a quien acusan de carecer del perfil profesional y la experiencia requerida por la normatividad de esa institución de educación superior federal, pero quien habría obtenido el cargo por un acto de nepotismo.

En mensajes difundidos en redes sociales, los alumnos señalaron que Pineda Cruz habría sido designada gracias a la intervención de su cuñado, Eduardo Vázquez, actual delegado de la Secretaría de Gobernación en la región. Según los estudiantes, el funcionario ha intentado minimizar las protestas diciendo que los reclamos “se deben a la falta de papel de baño y agua en los sanitarios”, versión que fue rechazada tajantemente por la comunidad estudiantil.

De acuerdo con los documentos que los inconformes afirman haber presentado ante la Secretaría de Educación Pública federal (SEP) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la directora no cumple con los requisitos establecidos por el reglamento interno del TecNM, que exige al menos seis años de experiencia directiva y formación en ingenierías, ciencias o administración.

Los alumnos exhibieron que la cédula profesional de la directora fue expedida en febrero de 2025, lo que hace imposible acreditar la experiencia exigida para ocupar el cargo. Además, la funcionaria es licenciada en Derecho, un perfil ajeno al ámbito tecnológico, lo que, señalaron, “pone en duda la idoneidad del nombramiento”.

“Una abogada dirigiendo un instituto tecnológico es una falta de respeto a la comunidad académica”, expresaron en su comunicado, donde exigen a la SEP investigar el proceso de designación y destituir a Pineda Cruz si se confirma la falta de cumplimiento con los requisitos.

Las manifestaciones en el plantel iniciaron a finales de octubre y se mantienen de forma pacífica. Los alumnos aseguran que su movimiento no es por cuestiones administrativas menores, sino por “dignidad y respeto a la educación pública”.

Hasta el momento, ni la Dirección General del TecNM ni la SEP federal han emitido un pronunciamiento sobre las acusaciones, mientras los estudiantes advierten que continuarán con sus protestas “hasta que haya transparencia y se respete la ley dentro del Instituto Tecnológico de Ajalpan”.

