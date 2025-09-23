Alumno mata, hiere y se lanza desde un edificio en el CCH Sur

Kevin Ruiz, Lilian Hernández Osorio y Rocío González

Ciudad de México. Un alumno del CCH Sur asesinó a un compañero con arma blanca e hirió a un trabajador, para después arrojarse de un edificio dentro del plantel escolar.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que acudió al plantel educativo ubicado en el Boulevard Cataratas, en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Coyoacán, debido al reporte de una persona lesionada.

Al llegar, no se permitió el acceso a los uniformados, sin embargo, se informó que un alumno que portaba capucha ingresó y agredió con una navaja a otro estudiante.

Resultado de esto, perdió la vida, mientras que un trabajador forcejeó para intentar contener al probable responsable resultando lesionado por lo que fue llevado a un hospital.

El agresor continuó su huida y, al ver que le daban seguimiento, subió a un edificio y se lanzó, motivo por el cual resultó con fracturas en ambas piernas y fue trasladado a un hospital.

Las autoridades del plantel solicitaron la presencia de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para los servicios periciales y las investigaciones correspondientes.

En tanto, policías de la SSC pondrán a disposición de las autoridades ministeriales al probable responsable que fue entregado por las autoridades educativas, el cual se encuentra bajo custodia policial en el nosocomio.

UNAM suspende clases en el plantel

El Colegio de Ciencias y Humanidades del Sur (CCH) desalojó a sus estudiantes y suspendió clases en el turno vespertino tras la agresión de un joven encapuchado con arma blanca a un alumno de 16 años, quien lamentablemente falleció.

Hasta este momento no se ha confirmado si también es alumno de este CCH o una persona ajena a la institución.

Te puede interesar: Fiscal pide no revictimizar a menor separado del Instituto D’Amicis por estar implicado en asesinato

La Jefa de Gobierno de la CDMX pone a disposición de la UNAM todo el apoyo

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, aseguró que la policía capitalina está trabajando junto con las autoridades de la UNAM y la Fiscalía capitalina para esclarecer los hechos ocurridos en el CCH, plantel sur, donde se reportó la muerte de estudiante y dos personas más heridas, entre ellas el agresor.

La mandataria expresó sus condolencias a los familiares y amigos. “Mi solidaridad a toda la comunidad estudiantil”, expresó en sus redes sociales.

Consideró que se debe seguir trabajando para que las escuelas sean espacios de convivencia, de construcción de comunidad, de proyectos de vida y de paz, libres de violencia. “Ponemos a disposición de la UNAM todo nuestro apoyo en estos difíciles momentos”, apuntó.