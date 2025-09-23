Lunes, septiembre 22, 2025
NoticiasNacional

Alumno mata, hiere y se lanza desde un edificio en el CCH Sur

Un alumno del CCH Sur asesinó a un compañero y lesionó a un trabajador antes de lanzarse de un edificio del plantel
El agresor continuó su huida y, al ver que le daban seguimiento, subió a un edificio y se lanzó, motivo por el cual resultó con fracturas en ambas piernas y fue trasladado a un hospital. Foto Alfredo Domínguez
La Jornada

Kevin Ruiz, Lilian Hernández Osorio y Rocío González

Ciudad de México. Un alumno del CCH Sur asesinó a un compañero con arma blanca e hirió a un trabajador, para después arrojarse de un edificio dentro del plantel escolar.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que acudió al plantel educativo ubicado en el Boulevard Cataratas, en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Coyoacán, debido al reporte de una persona lesionada.

Al llegar, no se permitió el acceso a los uniformados, sin embargo, se informó que un alumno que portaba capucha ingresó y agredió con una navaja a otro estudiante.

Resultado de esto, perdió la vida, mientras que un trabajador forcejeó para intentar contener al probable responsable resultando lesionado por lo que fue llevado a un hospital.

El agresor continuó su huida y, al ver que le daban seguimiento, subió a un edificio y se lanzó, motivo por el cual resultó con fracturas en ambas piernas y fue trasladado a un hospital.

Las autoridades del plantel solicitaron la presencia de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para los servicios periciales y las investigaciones correspondientes.

En tanto, policías de la SSC pondrán a disposición de las autoridades ministeriales al probable responsable que fue entregado por las autoridades educativas, el cual se encuentra bajo custodia policial en el nosocomio.

UNAM suspende clases en el plantel

El Colegio de Ciencias y Humanidades del Sur (CCH) desalojó a sus estudiantes y suspendió clases en el turno vespertino tras la agresión de un joven encapuchado con arma blanca a un alumno de 16 años, quien lamentablemente falleció.

Hasta este momento no se ha confirmado si también es alumno de este CCH o una persona ajena a la institución.

Te puede interesar: Fiscal pide no revictimizar a menor separado del Instituto D’Amicis por estar implicado en asesinato

La Jefa de Gobierno de la CDMX pone a disposición de la UNAM todo el apoyo

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, aseguró que la policía capitalina está trabajando junto con las autoridades de la UNAM y la Fiscalía capitalina para esclarecer los hechos ocurridos en el CCH, plantel sur, donde se reportó la muerte de estudiante y dos personas más heridas, entre ellas el agresor.

La mandataria expresó sus condolencias a los familiares y amigos. “Mi solidaridad a toda la comunidad estudiantil”, expresó en sus redes sociales.

Consideró que se debe seguir trabajando para que las escuelas sean espacios de convivencia, de construcción de comunidad, de proyectos de vida y de paz, libres de violencia. “Ponemos a disposición de la UNAM todo nuestro apoyo en estos difíciles momentos”, apuntó.

Temas

Más noticias

Internacional

Condena Lula ante la ONU el “uso del hambre como arma de guerra” en Gaza

La Jornada -
la redacción El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, emitió su discurso este lunes en la conferencia por los dos Estados en la...
Nacional

Encuentran sin vida a colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera; presentaban huellas de violencia

La Jornada -
Kevin Ruiz y Nayelli Ramírez Ciudad de México. Autoridades del Estado de México hallaron el pasado 17 de septiembre dos cuerpos con signos de violencia...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Movilización de normalistas de Teteles en CDMX exige cumplir acuerdos gubernamentales

Martín Hernández Alcántara -
Alumnas de la Normal Rural Carmen Serdán de Teteles de Ávila Castillo se movilizan este día en la Ciudad de México, en exigencia de...

Ejecución de matrimonio en Azumiatla se investiga como “ajuste de cuentas”: FGE

Isaí Pérez Guarneros -
La Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) descartó que el asesinato de un matrimonio ocurrido hace dos días en la colonia Santa Cruz...

Fiscal pide no revictimizar a menor separado del Instituto D’Amicis por estar implicado en asesinato

Yadira Llaven Anzures -
La fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, pidió no revictimizar al menor de edad implicado en el asesinato de una mujer en Lomas de...

Más noticias

Condena Lula ante la ONU el “uso del hambre como arma de guerra” en Gaza

La Jornada -
la redacción El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, emitió su discurso este lunes en la conferencia por los dos Estados en la...

Encuentran sin vida a colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera; presentaban huellas de violencia

La Jornada -
Kevin Ruiz y Nayelli Ramírez Ciudad de México. Autoridades del Estado de México hallaron el pasado 17 de septiembre dos cuerpos con signos de violencia...

Francia reconoce oficialmente el Estado de Palestina

La Jornada -
Francia reconoció a Palestina como Estado este lunes en la gran reunión anual de la ONU en Nueva York, un importante giro diplomático que...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025