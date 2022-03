Alumno de la UPAEP agrede con un martillo a su profesor mientras tomaba clase

Un alumno del nivel preparatoria de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP) agredió con un martillo a su profesor mientras tomaba clases la mañana de este jueves, por lo que fue expulsado.

Aunque las autoridades de la casa de estudios señalaron que el joven no tiene antecedentes negativos y tampoco bajas calificaciones en la materia que el docente afectado le imparte, refirieron que fue necesario aplicar la sanción de baja definitiva.

“La baja definitiva será la sanción que se aplique al muchacho. No hay un antecedente de conductas irregulares del chico, no hay mala conducta, no hay malas calificaciones. Es algo inexplicable en este momento”, señaló José Antonio Llergo Victoria, secretario General de la UPAEP.

El suceso se registró alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando el joven, que en sus redes sociales es identificado como “Cherrycum”, tomó un martillo de la misma institución y golpeó a su profesor, identificado como Ernesto Borreo, quien tuvo que recibir atención médica, pero se reporta como estable.

Al lugar llegaron policías municipales, pues recibieron una alerta de la agresión que el profesor sufrió en el interior del inmueble.

El alumno tomaba clases en la preparatoria que se encuentra en un edificio localizado en la avenida 9 Poniente en el Barrio de Santiago.

A través de un comunicado, la universidad descartó los rumores que se generaron en redes sociales acerca de que el joven había intentado suicidarse al aventarse de un segundo piso.

Por el contrario, se indicó que una vez que ocurrió la agresión, el resto de los alumnos de la clase trataron de controlar al joven, quien fue llevado a la dirección de la institución, sitio al que llegó su madre para después llevarlo a su casa.

Las autoridades universitarias también descartaron que el suceso haya provocado el desalojo del resto de los alumnos o la suspensión de actividades, pues señalaron que el hecho fue controlado.

“Desde el primer momento este episodio fue controlado por la intervención de las autoridades de la misma Prepa y se le dará seguimiento de manera interna ya que se involucra solo a dos miembros de esa comunidad”, dijo la UPAEP a través de un comunicado.