Alumnas del Tec de Monterrey denuncian agresiones sexuales

Alumnas acompañadas de padres de familia, de una maestra así como de colectivos feministas, protestaron este miércoles frente al campus del Tecnológico de Monterrey para acusar que son víctimas de acoso y que la situación es desentendida por los directivos.

Las inconformes también acusaron despidos injustificados de docentes que han apoyado sus denuncias, las cuales van contra alumnos y docentes de la institución.

“El Tec no me cuida, me cuidan mis amigas, me cuida mi maestra y la corren con violencia”, consignaron las inconformes, quienes colocaron una lona con sus denuncias en el puente peatonal que se encuentra frente al plantel, localizado en la Vía Atlixcáyotl.

La profesora que fue despedida señaló que fue dada de baja por apoyar a alumnas que fueron víctimas de acoso por parte de un profesor, por lo que pidió su reinstalación.

La docente aseguró que la institución cuenta con pruebas de acoso y otras agresiones sexuales; sin embargo, no las declara ante las autoridades y tampoco orienta a las afectadas a presentar su denuncia.

Abunda que son varios profesores los que han incurrir en esos delitos pero son protegidos por la institución.

La protesta fue apoyada por colectivos feministas como “El Taller”, quienes se manifestaron con una batucada y cartulinas que fueron colocadas en la cerca de las instalaciones educativas.

