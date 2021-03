Alumna de la UAP dice haber sido expulsada injustamente

Aurelio Fernández Fuentes

Director de La Jornada de Oriente

Por este medio aprovecho para mandarle un cordial saludo y para exponerle mi caso: Soy Brenda Paola Cabello Mendoza egresada de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en noviembre de 2020 fui aceptada mediante oficio en la Maestría en Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la misma universidad y el 26 de febrero de 2021 fui expulsada arbitrariamente.

La coordinadora de la maestría Lidia Aguilar Balderas me notificó que mi proceso de inscripción no procedió, aún cuando ya llevaba casi dos meses de clases. El argumento principal es que no entregué el título de licenciatura; sin embargo, la normativa universitaria en el artículo 54 del del Reglamento General de Estudios de Posgrado menciona que los estudiantes tenemos derecho a una prórroga de seis meses para la entrega de dicho documento.

Asimismo, desde junio de 2020 mis trámites de titulación se han visto retrasados por la Dirección de Administración Escolar, por la Facultad de Economía y por la Facultad de lenguas, fui acusada sin pruebas de entregar documentos falsos, se retrasaron mis cargas de materias, la DAE se encuentra cerrada por Covid–19, etcétera. Todo eso ha abonado a que aún no cuente con mi título.

Además, en otros posgrados de la universidad como en la Maestría en Ciencias Biológicas han aceptado estudiantes que se encuentran en las mismas circunstancias que yo, con el único requisito de firmar una carta compromiso de cumplimiento del artículo 54 antes citado.

Quisiera pedirle que desde este periódico se le pudiera dar difusión a mi caso de alguna forma, adjunto denuncias que he hecho en mis redes sociales y notas que han salido en otros medios.

Le agradezco mucho y quedo pendiente para cualquier aclaración

Atentamente

Brenda Paola Cabello Mendoza